今年国庆期间，由浙江省交通集团主导投资建设的金建铁路、杭温铁路二期和衢丽铁路施工现场呈现一派繁忙有序的景象，近万名建设者坚守一线，全力保工期。

在金建铁路项目施工现场，2500多名建设者奋战在各个工点。在金建铁路施工II标新安江特大桥现场，栈桥、水上平台已连成一线，水中桩基施工进入冲刺阶段。花塘村特大桥是该项目II标段重点单位工程，其431根桩基也将在国庆期间全部完成。

崔华瑞是金建铁路项目铺架分部的一位铁路建设者。为了完成金建铁路首架的工作节点任务，国庆假期里，他默默坚守在设备维修保养岗位。“能凭自己的能力和技术为项目建设提供设备保障，确保设备运转效率，我感到十分自豪。”他说。

在杭温铁路二期施工现场，全线49个工点近4000名建设者坚守岗位，紧张的施工场景一如平常。例如，在浦江制梁场，数十名工人蓄势以待，准备生产第一片梁；在山星岩隧道内，30名工人手持振捣棒，进行着衬砌混凝土施工作业……

杭温铁路站前7标的一名技术员说：“这个国庆假期是石尖隧道斜井攻坚的关键时期，这个重要节点的攻克进度关系着打通石尖隧道斜井的进度。”为了顺利攻克这一节点，21岁的他带领着建设者在清晨奔赴工地，直至日落才收工。对他们来说，一切的付出皆为了项目顺利完工。

轰鸣的机械声、往来有序的施工人员……衢丽铁路建设亦是国庆期间“不打烊”。在杨山隧道施工点，建设者忙着搬物料、焊钢铁；在清路特大桥施工点，建设者伴着蓝天白云打造桥墩墩身。

“当前，浙江省交通集团正抢抓建设黄金期，全力推进在建铁路项目进度，杭温铁路二期、衢丽铁路、金建铁路等在建铁路将共计完成年度投资110亿元，全体参建员工努力冲刺年度目标。”浙江省交通集团铁路建设总指挥部工程部负责人毛国柱表示。(黄慧 陈俪)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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