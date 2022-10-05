近日 我国启动第四批预备航天员选拔

包括航天驾驶员7至8名

航天飞行工程师和载荷专家5至6名

预备航天员选拔要过哪些关？

载人航天工程副总设计师杨利伟

航天员系统总设计师黄伟芬

为你来揭秘中国航天员不可不知的那些事！

大国重器已就位，中国空间站等你来出差！

通过手机的陀螺仪感应，模拟空间站对接，成功后将获得一张太空船票，

让那个拥有太空梦想的你，体验空间站对接，一起为中国航天加油！

监制｜唐晓艳

制片人｜兰军 龙禹濛

策划｜董迎晨

出品｜中央广播电视总台央视网

(责编：赵欣悦、文松辉)

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