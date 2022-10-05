中国空间站等你来出差｜杨利伟 黄伟芬揭秘航天员选拔要过哪些关
2022年10月05日13:18 | 来源：央视网
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近日 我国启动第四批预备航天员选拔
包括航天驾驶员7至8名
航天飞行工程师和载荷专家5至6名
预备航天员选拔要过哪些关？
载人航天工程副总设计师杨利伟
航天员系统总设计师黄伟芬
为你来揭秘中国航天员不可不知的那些事！
大国重器已就位，中国空间站等你来出差！
通过手机的陀螺仪感应，模拟空间站对接，成功后将获得一张太空船票，
让那个拥有太空梦想的你，体验空间站对接，一起为中国航天加油！
监制｜唐晓艳
制片人｜兰军 龙禹濛
策划｜董迎晨
出品｜中央广播电视总台央视网
(责编：赵欣悦、文松辉)
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