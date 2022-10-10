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银保监会回复人民网网友：规范互联网贷款业务 保护消费者合法权益

2022年10月10日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞、张超）当前，互联网上发布的无抵押和无担保贷款，导致一些人非理性借贷，助长了非理性消费和投资行为。针对这一现象，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，建议严格平台的准入制度，规范贷款行为，坚决取缔明显扰乱正常金融秩序和不利于培养理性消费观念的民间和网络借贷行为。

银保监会回复人民网网友留言。

对此，银保监会在答复中表示，银保监会高度重视规范商业银行互联网贷款业务发展，先后印发《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》和《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》，明确互联网贷款小额、短期的原则，对消费类个人信用贷款授信设定限额，防范居民个人杠杆率快速上升风险，并在资金用途、贷款支付、风险数据与模型、消费者权益保护等方面提出监管要求。同时，从银行端压实对合作机构的管理职责，要求商业银行严格合作机构准入管理、明确合作协议内容、加强合作产品信息披露、履行贷款管理主体责任等，切实保障金融消费者合法权益。

针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题，银保监会强调，银保监会组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范，全面叫停新设网络小额贷款从业机构。要求小额贷款公司根据借款人收入水平、总体负债、资产状况、实际需求等因素，合理确定贷款金额和期限，使借款人还款额不超过其还款能力，防止诱导借款人过度举债。

同时，重点整治校园贷等领域乱象，银保监会会同教育部、中央网信办等部门出台系列文件，明确规定，未经监管部门批准的机构不得为在校学生提供信贷服务；持牌金融机构向在校学生发放互联网消费贷款时要实质性审核和识别学生身份和真实贷款用途。

银保监会表示，下一步将继续完善有关监管制度，推动网络小额贷款行业规范经营，保护消费者合法权益。

(责编：乔业琼、高雷)
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