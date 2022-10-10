国家发改委：2022年10月10日国内成品油价格不作调整
2022年10月10日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者申佳平）新一轮油价调价窗口于今晚24时开启，本次国内成品油价格不作调整。
据国家发展改革委官网显示，自2022年9月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，10月10日的前10个工作日平均价格与9月21日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
(责编：赵竹青、吕骞)
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