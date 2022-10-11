据新华社北京10月10日电 （记者魏玉坤）国家统计局10日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，全国城镇就业人员总量达到46773万人，比2012年增加9486万人。

报告显示，重点群体就业保障有力。2012年至2021年，全国农民工总量由26261万人增至29251万人，农民工就业规模平稳增长。针对困难群体，不断加强就业帮扶。2012年以来，平均每年有超过550万失业人员实现再就业，超过170万困难人员实现就业，约5万户零就业家庭实现每户至少一人就业。

服务业吸纳就业能力增强。2021年，全国第一、二、三产业就业人员分别为17072万人、21712万人和35868万人，占比分别为22.9%、29.1%和48%；其中第一产业、第二产业占比较2012年分别下降10.6和1.3个百分点，第三产业占比上升11.9个百分点。三次产业就业结构与产值结构的协调性明显提高。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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