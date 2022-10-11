本报北京10月10日电 （记者廖睿灵）国家统计局8日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，中国单位国内生产总值（GDP）能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。其中，规模以上工业单位增加值能耗累计降低36.2%，年均下降4.9%，分别比单位GDP能耗累计和年均降幅高9.8和1.6个百分点，工业节能效果明显。

报告显示，十年来，中国能源生产结构加速转变，清洁能源占比持续提升。2021年国内非化石能源发电装机首次超过煤电，装机容量达到11.2亿千瓦，占发电总装机容量的比重为47%。水电、风电、太阳能发电装机均超过3亿千瓦，连续多年稳居世界首位。天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源在能源生产结构中的占比持续上升。2021年，天然气占一次能源生产总量的比重达6.1%，比2012年提高2个百分点，一次电力及其他能源比重上升到20.3%，提高9.1个百分点；原煤比重为67%，较2012年下降9.2个百分点；原油比重为6.6%，下降1.9个百分点。

中国能源消费平稳增长，绿色低碳转型加快。2021年，全国能源消费总量52.4亿吨标准煤，比2012年增长30.4%，以年均3%的能耗增速支撑了年均6.6%的GDP增速。2021年，煤炭占能源消费总量的比重由2012年的68.5%降低到56%，下降12.5个百分点。天然气、水电、新能源发电等清洁能源占比大幅提高，天然气占比由4.8%上升到8.9%，提高4.1个百分点；一次电力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%，提高6.9个百分点。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经