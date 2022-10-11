本报北京10月10日电 （记者韩鑫）近日，工业和信息化部正式确定首批开展产业链供应链生态体系建设试点，包括杭州、武汉、成都、宁德、南通、潍坊、合肥、株洲、广州、深圳、包头、齐齐哈尔等12个城市。

开展产业链供应链生态体系建设试点是提升产业链供应链创新能力、增强稳定性和竞争力的重要举措。据介绍，试点城市要通过机制创新、要素集聚、平台搭建、数智赋能和政策支持，推动区域产业链供应链生态体系迭代升级，形成龙头企业、配套企业、高等院校、科研院所、第三方平台、金融机构等协同联动、竞合共生的生态发展格局。通过试点，探索形成“遴选试点—加强指导—资源倾斜—滚动评估—持续优化—推广应用”的工作推进模式，树立一批可复制、可推广的发展标杆，推广典型案例和成功经验，助力制造业高质量发展。

工信部产业政策与法规司有关负责人表示，杭州等12个试点城市产业发展基础较好、集群化特征明显，已经集聚了“链主”企业和大量关键配套企业，具有较强的区域带动能力和行业影响力。下一步，工信部将与相关省市加强协同，在供需对接、技术推广、人才培训等方面加大引导和支持力度，及时总结典型经验做法予以推广。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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