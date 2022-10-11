本报北京10月10日电 （记者孔德晨）记者10日从国家市场监督管理总局获悉，十年来，中国市场主体总量实现历史性突破。截至今年8月底，登记在册市场主体达1.63亿户，相比2012年底的5500万户，净增超1亿户，年平均增幅12%。

具体来看，企业从1300多万户增加至5100多万户，接近美国和欧盟企业数量之和。千人企业数由11.4户提升至36.1户。个体工商户从4060万户增加至1.09亿户，迈上新台阶。农民专业合作社由原来的不足70万户增至222.5万户，增长了2倍多。

伴随市场主体总量的持续增长，结构和质量的同步优化升级，成为中国市场主体发展的显著趋势之一。截至今年8月底，全国第一、二、三次产业市场主体数量比为5∶10∶85，第一、二、三次产业企业数量比为3∶20∶77，第三产业占据主导地位。新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，登记在册“四新经济”企业达2300多万户，占全部企业的46.4%，“四新经济”年新设企业也由2012年的74万户持续增长至2021年的384万户，不断为中国经济发展和国际竞争力提升积蓄新动能。

十年来，中国多种所有制市场主体竞相发展。截至今年8月底，中国民营企业从2012年底的1000多万户增长到4700多万户，民营企业占比由不足八成提高到九成多。不仅数量增加，民营企业的整体实力也大为增强，不断有民营企业进入世界500强。

中国坚定不移推进高水平对外开放，实施外商投资准入前国民待遇加负面清单制度。十年来，外商投资企业从44.1万户增长到66.8万户，增幅超过50%，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局起到重要作用。

商事制度改革全面实施以来，中国营商环境全球排名从第96位跃升至第31位，开办企业便利度排名从150位之后大幅跃升至第27位，中国成为全球营商环境改善最大的经济体之一。

保市场主体取得明显成效。2020年以来，中国市场主体净增3700多万户，占过去十年净增总量的35%，经济展现更强韧性。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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