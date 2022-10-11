始终展现出专业与开放姿态

欧姆龙（中国）有限公司董事、总经理 徐 坚

今年是欧姆龙第五次参展进博会，进博会围绕数字化、智能化转型迸发出的澎湃活力和无限机遇给我留下了深刻印象。

通过进博会，我们向中国市场乃至全球市场展示由欧姆龙研发制造、可应用于多个业务领域的创新技术与产品。欧姆龙明星展品FORPHEUS乒乓球教练机器人为观众展现了一个以机械激发人类能力、实现人机融合的世界；基于欧姆龙智能制造理念的人机协作智能化单元生产线以独特的技术与解决方案，为实现高效、柔性的现场生产管理提供助益。

除了在这一广阔舞台展示企业形象，进博会还带给欧姆龙诸多机遇。我们通过进博会结识了众多志同道合的伙伴。2020年，依托进博会展商联盟，工业数字转型专业委员会正式成立，欧姆龙成为其中一员。专委会汇集了智能化、数字化行业的领先企业，旨在集中研究展示相关领域产品、技术和服务，为行业发展趋势分析提出建议，推动行业可持续发展。今年，欧姆龙作为专委会会长，将携手专委会成员企业，共同策划“创新型数字化解决方案”最佳实践评选及论坛等系列活动。

历届进博会始终展现出专业与开放姿态，为像欧姆龙这样的全球企业进一步了解中国、扎根中国打造了绝佳窗口。受益于进博会的溢出效应，欧姆龙在华发展揭开了新的篇章。我们希望将进博会作为支点，进一步深度融入中国新发展格局，为满足中国在数字化发展、绿色低碳发展、高端智能制造转型以及完善养老服务体系等方面的社会需求和政策举措提供支持，携手共创美好未来。

近距离接触到更多中国客户

恒天然大中华区首席执行官 周德汉

家芝锋味、银梨普洱奶盖茶、好运红豆花式牛乳……2021年11月，在第四届进博会食品及农产品展区，我当了回“金牌大厨”，与团队一起在展台现场直播推广恒天然多款新品美食，这段经历至今记忆犹新。

作为一家新西兰乳制品企业的代表，我已经连续参加了四届进博会，今年是我与进博会结缘的第五个年头。透过进博会这扇中国高水平对外开放之窗，近距离接触到更多中国客户和潜在合作伙伴。过去四年，恒天然与客户的签约数额逐年递增。我们不仅进一步拉近了与许多老朋友的距离，也在此认识了很多行业新朋友，极大助力了恒天然大中华区业务的发展。

市场充满竞争，变与不变相伴相生。“变”是要求产品设计推陈出新、销售手段灵活变化，“不变”是对产品质量的追求和对品牌信誉的维护。从单一的产品展示，到现场制作品尝、直播引流、快闪店宣传，在进博会上可以看到逐步发展、不断翻新的推广手段。同时，展会始终保持着高规格、高水准、高质量。

凭借连续多年的参展经验，恒天然已有意识地将在中国推出的新产品放至进博会平台发布。随着进博会的影响力越来越大，我们与行业客户在进博会上良性互动、合作和碰撞，为双方的业务增长带来了正向帮助。

参展进博会，是公司践行对中国长期承诺及对中国市场信心的一个见证。我们希望借助这一国家级盛会，把更多来自新西兰的乳品菁华带给更多中国消费者，深耕中国这一拥有无限潜力的市场。

向世界分享中国市场机遇

博西家用电器集团大中华区总裁 唐善达

进博会为全球企业搭建起沟通交流与创新合作的平台，提供了更开放的展示机会。通过这一平台，博西家电不仅能够得到消费者关于产品的一手反馈，更好了解中国消费者的实际需求；同时也能与更多渠道客户建立联系，并探知更多潜在需求，扩大合作伙伴生态，这是我们一直对进博会这个平台充满信心的重要原因。

自2018年参展首届进博会以来，我们全方位展示了旗下高端高品质展品，借助进博会平台的强大影响力加速了进口明星产品的“本土化”落地。在第三届进博会上推出博世升降式吸油烟机新品，这是该产品的全球线下首秀，赢得了市场和很多消费者好评。在第四届进博会上，博世除菌净味仪新品亮相，这是该产品首次在全球范围内通过大型博览会进行展出，期间不少消费者下单购买，公司额外与慕尼黑总部2次加单紧急空运调货。

今年，我们将带来更多全球领先的绿色创新产品。博西家电旗下博世绿植精灵创新型智能室内种植机、博世Cookit智能烹饪机将在第五届进博会上亮相，这将是它们的“亚洲首秀”。

进博会向世界分享中国市场机遇。博西家电对中国市场的发展前景充满信心，持续加大在中国的研发和生产投入。今年7月，我非常骄傲的宣布博西（滁州）家电园制冷工厂顺利完成第3000万台冰箱的生产。此外，我们位于滁州的新洗衣机干衣机工厂，将于今年正式投入使用，博西（滁州）家电园洗碗机工厂第二条生产线也计划于今年正式投产。未来，博西家电还将继续深耕中国市场。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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