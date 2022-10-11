本报北京10月10日电 （记者李心萍）党的十八大以来，我国邮政快递业实现了由小到大的跨越，进入了年快递业务量过千亿件、年快递收入上万亿元的新阶段，建成了世界上最为通达、最为普惠、规模最大、受益人数最多的邮政快递网络。截至目前，我国邮路总长度（单程）超过1000万公里，快递服务网络总长度（单程）超过4000万公里，拥有邮政快递营业网点41.3万处，广泛覆盖的邮政快递网络为建设全国统一大市场提供了重要保障。

邮政普遍服务均等化水平持续提升，全国50余万个建制村、全国128个边海防哨所全部实现直接通邮，快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超80%。

今年以来，邮政快递业发展持续向好，预计前三季度快递业务量同比增长约4.2%。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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