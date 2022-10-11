本报记者 姚雪青

核心阅读

在江苏省常州市天宁区郑陆镇查家湾村，生态修复使当地重现好山好水，好生态滋养下的蜜梨美味可口，为村民带来收益，为当地打响品牌，吸引更多社会资本流向这里，发展环境友好型产业，进一步改善生态，形成良性循环。

查家湾村几乎家家种梨。69岁的顾文兴把自家果园的梨一车车运回家。客厅里，妻子范荣娣正在分拣包装，屋里包装用的纸盒足有几百个。在查家湾村，梨农家多是如此繁忙。

从“卖石头”，到“卖梨子”，再到“卖生态”，查家湾村正在生态修复和产业转型中不断发展。

生态修复后 梨子好卖了

顾文兴家距离舜过山不到200米。蓝天白云下，湖阔山美、碧树叠翠，村里的梨树就在这样的环境下茁壮生长。

上世纪七八十年代，查家湾村开始对舜过山山体进行挖掘开采。曾在矿山做机修工的顾文兴记得，每次大风过后，庄稼都裹着一层灰，河里的鱼虾也不见了。2002年，矿山停止开采，留下裸露的山体。时任焦溪镇（后并入郑陆镇）党委副书记的冯顺政引进蜜梨，推广种植，果实品质却不尽如人意。

山体裸露、水土流失影响水源质量；在3月、4月授粉关键期，风裹挟着粉尘袭来，蜜梨坐果率大受影响；有时，果园还会遭受山体滑坡带来的意外损失……多重因素下，产出的梨子颜色偏黄、色泽暗淡，平均每只重七八两，口感普通，鲜有人问津。

转折发生在2018年，天宁区统筹推进地质灾害治理与生态修复、美丽乡村建设。舜过山修复工程启动，通过锚索格构梁加固、植生袋覆绿、坡脚栽植树木、播撒草种等方式，恢复被损毁山体5万多平方米，增加绿化植被面积近8万平方米。村里同步关停不规范畜禽养殖和散乱污企业，实施生活污水接管和水环境综合整治。目前，查家湾村水质达到Ⅱ类水标准，全村绿化面积达85%以上。

现在，这里的梨子颜色翠绿、色泽鲜亮，每只1斤左右，水分充足，平均甜度12度以上，每斤售价6元，依旧供不应求。“生态变好了，梨子从喝脏水到喝清水、从吹灰尘风到晒阳光浴，自然一年比一年漂亮、好吃。”顾文兴说。

梨子品牌响 带动产业旺

为了让梨子口感更佳，村民们不断钻研种植技术。“我们用有机种植方式改良土壤，以菜饼、豆粕等为肥料，用生物方式灭虫。”顾文兴在果树下养殖了7只鸡、4只鸭、2只鹅，可以吃草吃虫、提供新鲜禽蛋，粪肥还能增加土壤有机质。他算了一笔账：两亩梨树产梨共8000多斤，按每斤6元的售价，年销售5万余元、纯利润4万元左右。

查家湾村蜜梨种植面积增加到600多亩，村里直接从事梨果产供销的人数占比70%，从事与之相关产业的人数占比超过90%，仅林果经纪人就有35名。

“我们从蜜梨品种中打磨出了‘焦溪翠冠梨’品牌，现在连原产地的蜜梨也用上了这个品牌。”天宁区市场监督管理局知识产权保护科科长周平说。去年8月，这个品牌获批地理标志证明商标。

今年7月，为扩大品牌效应，天宁区举办首届翠冠梨评比。综合考察汁液、风味、色泽等指标后，顾文兴家的梨子一举夺冠。获奖的梨子中，有的超过2斤，有的甜度达到13.8度。

2002年，查家湾村村民人均年收入不到8000元，村集体收入仅几万元；2021年，村民人均年收入超过3.8万元，村集体收入达到600万元；今年全村出梨200余万斤、产值1200多万元。在查家湾村的带动下，全镇梨果产业年产值已超过1亿元。梨果业已发展为郑陆镇乃至天宁区的重要特色产业之一。

产业提质量 生态更美好

好生态引来好产业，好产业“反哺”好生态。

今年4月11日，江苏省首宗附带“生态管养”土地在查家湾村出让。“这次交易的最大亮点，就是把生态管养纳入资源配置环节，赋予地块生态产品价值。”查家湾村党总支书记顾相才介绍，“很多公司来投资，就是看中了这里优越的生态环境，以及梨子的品牌影响力和市场潜力。”

据介绍，查家湾村现有干燥设备、医疗器械、化工机械等34家企业，将在提档升级后，整建制搬迁到位于郑陆镇的省级高新技术园区。“到时村里将有更多生产用地转化为生态、生活用地。”顾相才介绍，腾退的300多亩土地，将与社会资本合作，用于拓展梨果种植，以及发展鲥鱼养殖和清水蟹养殖等水产产业。鲥鱼和清水蟹等对于水质要求较高，将进一步倒逼当地保护生态环境，释放更多生态红利。

梨子成为查家湾村招商引资的招牌，也吸引着每年数万游客前来。顾相才告诉记者，村里加工制作梨子酒、梨膏糖等伴手礼，目前梨子酒年产量3000斤左右、秋梨膏年产量2000瓶左右，未来还将进一步细分产品类型。

在顾相才看来，保护生态“有一分付出，却有九分回报”：还掉了历史欠账，带来了良好的生态，绿色农业发展起来了，社会资本和项目吸引来了，村庄更美丽、乡风也更文明了……

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经