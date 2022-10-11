空间站梦天实验舱已完成推进剂加注
2022年10月11日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月10日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月9日，空间站梦天实验舱按计划完成了推进剂加注。梦天实验舱运抵文昌航天发射场以来，已先后完成技术区总装、测试等工作，后续将与长征五号B遥四运载火箭一起开展系统功能联合检查。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展任务准备。
《 人民日报 》（ 2022年10月11日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 9月全国乘用车市场零售190.8万辆 同比增长21%
- 人民网北京10月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，初步统计，9月份全国乘用车市场零售达190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。 中国汽车流通协会分析，9月车市零售增长有较好的环境基础，随着“金九银十”已经到来，传统消费旺季，地方政策配合旺季密集出台，新品数量远强于过去两年同期。…
相关新闻
- 评论
- 关注