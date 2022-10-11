本报北京10月10日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月9日，空间站梦天实验舱按计划完成了推进剂加注。梦天实验舱运抵文昌航天发射场以来，已先后完成技术区总装、测试等工作，后续将与长征五号B遥四运载火箭一起开展系统功能联合检查。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展任务准备。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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