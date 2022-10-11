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青海省西宁市林业科学研究所所长张锦梅

育好一株苗  让丁香绽放高原之上（二十大代表风采）

本报记者  王  梅
2022年10月11日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　张锦梅（中）与同事在比较两株丁香花的异同。
　　新华社记者 张 龙摄

　　青海省西宁市海拔约2300米，气候相对恶劣，丁香树却占市区花灌木栽植总量的70%。每当春风起，满城都是花香。行走其间，西宁市林业科学研究所所长张锦梅心中满是成就感，“丁香烂漫”的愿望终于成为现实。

　　丁香花是西宁市花。上世纪90年代，西宁市区广泛种植丁香，但良种使用率低，没达到预期效果。“那时，对丁香的研究还没跟上推广的步伐，没有优质种苗基础，也没有引种驯化经验。”张锦梅下决心，一定要培育出适合高原生长的丁香品种，服务城市绿化和生态建设。

　　张锦梅有决心，更有行动。从青海省农林学校毕业后，她一直从事优良植物品种选育工作。1998年，张锦梅负责西宁市小桥苗圃480亩基地，开始成批栽培各类丁香树苗。“通过组培、嫁接方式繁育丁香，我们提取优质基因，培育出了抗寒、抗旱、花期长的品种。”张锦梅说。

　　2013年，张锦梅被选派到西宁市林业科学研究所，研究重点之一是繁育和保护稀有丁香品种。

　　稀有丁香品种往往生长在立地条件较差的野外，结种后如果没有适合的生存土壤，便无法生根发芽，因此，部分野生丁香品种面临灭绝的风险。其中，羽叶丁香是我国特有的丁香品种，花色呈淡粉红色，繁殖力弱、生长缓慢，一度成为濒危物种。

　　为了采集标本，张锦梅和团队前往青海循化撒拉族自治县孟达天池林区、甘肃连城国家级自然保护区等地，跋山涉水，终于找到两株野生羽叶丁香。经过两年攻关，张锦梅团队破解了组培树苗栽植难题，成功培育出第一批羽叶丁香组培苗。张锦梅兴奋得落泪：“这意味着濒危物种大规模推广种植是可能的，也为后续培育更多优良丁香品种打下了种质基础。”

　　日复一日，在张锦梅和一批林业专家的努力下，西宁建成全国首个丁香国家林木种质资源库。“我们正在充分利用丁香国家林木种质资源库，开展丁香属植物多样性分析、杂交育种和倍性育种工作，为青藏高原选育更多的适生品种、为建设生态友好的现代化新青海贡献力量。”张锦梅说。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月11日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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