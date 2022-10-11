本报记者 张腾扬 王云娜 宋豪新

乡村特色民宿、周边亲子酒店销售火热，房车露营、生态采摘成为游玩热点……刚刚过去的国庆假期，旅游市场迎来了一波短途、近郊出游高峰。文旅部数据中心测算，全国国内旅游出游4.22亿人次，本地游和周边游是广大居民出行首选。在做好疫情防控的前提下，各地近郊旅游经营者做好服务保障，满足游客的多样化、个性化旅游需求。

种植园吸引游客观光采摘

红苹果、粉石榴、紫葡萄……走进河北省保定市徐水区的凯年果树盆艺园，一株株盆景果树，吸引了不少游客前来观光采摘。

“百果园”“桑茶坊”“美味廊”……走在田间小路，放眼是田园美景，游客不仅能采摘观光，还能尝特色美食、品茗畅聊。

“不打算去远地方玩，于是带老人孩子在附近散散心。”保定市民王磊说。

在“百果园”里，1米高的葡萄树上缀着串串果实，颗粒饱满。如果游客看中哪串，可直接剪下装篮。来到“锦绣台”，矮化的苹果树造型精致，上面挂满苹果，王磊当即买下两盆果树。

“这儿的苹果特别甜，节假日很多游客专门过来摘苹果。”园区负责人赵晨介绍，“我们选择优质品种，同时提供充足的水肥和光照。以盆栽的方式种果树，小管出流使肥水不易流失，果树能更好吸收，结出的果子口感自然不一样。”

为了满足多元消费需求，如今的盆景种类越来越丰富。除了果树，园区还试种了高粱、豌豆、大麦等农作物，这段时间销量尤其好。

“10月5日这一天，入园人数达到980人，比去年多了一倍。”赵晨说。

国庆假期，亲子游持续升温，遛娃成为亲子家庭“刚需”。大众点评数据显示，“遛娃好去处”搜索量相比“五一”假期上涨850%，农家乐采摘体验成为吸引85后、90后父母的首选亲子游乐方式。

营地露营假期消费火热

家住湖南省长沙市的自由设计师唐博一家和好友一起，假期一早就自驾前往汨罗江畔露营。

随着车驶进此行的目的地青林露营社，一片开阔的河床映入眼帘，一顶顶白色的天幕和帐篷错落有致，树林阴翳，鸣声上下。在营地中间的一顶天幕下，拉开餐桌椅，摆上精心准备的食物，唐博和朋友们沉浸在自然悠闲的氛围当中。

地处岳阳市平江县伍市镇青林村，紧邻汨罗市长乐镇马桥村，青林露营社是这两个村联合打造的乡村振兴产业项目。合作中，青林村每年可收取租金，马桥村则通过采摘、餐饮、农特产品销售及非遗文化体验项目实现营收。

“我们打造了别具特色的乡村旅游基地和露营消费场景，游客不仅可以乐享山水之美，还能喝长乐甜酒、吃长乐卤味，体验踩高跷等非遗活动。”青林露营社负责人廖灿介绍。

“营地占地约70亩，提供一站式露营服务，共有20多顶帐篷，适合亲子游、家庭聚会，可以拎包入住。”廖灿告诉记者，为了做好疫情防控工作，工作人员会查验游客的健康码、行程码和48小时核酸检测结果。

秋高气爽，气候宜人，露营经济继续红火。来自携程的数据显示，国庆假期，露营旅游订单量同比增长超10倍，本地订单占比近八成；在携程预订露营游的人群，亲子客群占比超三成，还有83%的用户选择过夜型露营产品。

特色民宿成热门选择

传统酿造工艺、森林藏酒区、亲子观景房、夜观萤火虫……四川省邛崃市的不少特色民宿备受游客青睐，假期订购火爆。

清晨，阳光透过茂密的枝叶照亮几幢新川式建筑，空气中飘来淡淡的酒香味，这里是天台山脚下的源窝子酒庄民宿。慕名而来的游客，或亲自体验酿酒，或入住康养亲子房，感受不一样的休闲体验。

走进民宿，民宿负责人高万菊正对员工进行培训。聊起假期入住率，高万菊笑得眉眼弯弯：“半个多月前就有假期订单了，今年假期总收入比去年增加近30%。”

宁静轻松的慢生活，地道美味的家常菜，醇厚芳香的佳酿……近年来，融合自然景观和乡村生活体验的品质民宿越来越受青睐。

“1日至7日房间都被预订满了，90%的客人都是亲子家庭。”邛崃市守拙民宿的负责人黄新介绍，“游客在这里能呼吸到新鲜的空气，还能多到山野去亲近自然、感受自然。”

成都市民刘女士来到这家民宿，体验不一样的“慢生活”。正值秋日，天气凉爽，刘女士一家人跟着民宿工作人员去山上挖野菜、看兔子。

第一次近距离见到兔子，小朋友开心得手舞足蹈。“小兔子太可爱啦，妈妈快帮我和它拍张照！”这边刘女士和孩子忙着拍照，那边丈夫已经挖了一袋子野菜。“挖完带回去，民宿厨房帮忙加工下，尝尝原生态。”

虽是出游高峰，疫情防控工作容不得丝毫马虎，当地民宿为此做足了准备。“我们积极做好健康码查验、防疫物资准备和场所消毒等工作，让客人玩得开心，更玩得放心。”黄新说。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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