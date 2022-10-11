快递业跑出加速度（新时代新作为）
48小时送达全国！今年夏天，甘肃清水县的樱桃首次坐上高铁，依托邮政高铁专递服务，24小时内可送达省内各地区，48小时内可送达全国其他地区。“快递进了村，樱桃卖得又快又好，今年收入能有10万元。”清水县种植户李继宗很开心。
到货只需1.8天！顺丰推出的“快递进厂”定制服务，让奇瑞备件公司的供应链管理有了“专业帮手”，零部件平均到货周期从2.3天缩短至1.8天，货损率下降到0.03%以内，每年可节约拨运费近100万元。
习近平总书记在中央财经委员会第八次会议上强调：“统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业”。
党的十八大以来，我国邮政快递业跑出发展加速度，流通成本大幅下降，规模优势加速显现，年快递业务量从2012年的57亿件增长到2021年的1083亿件，增长了18倍，连续8年位居世界第一。
网络不断完善。这十年，我国基本构建了覆盖全国、深入乡村、通达世界的邮政快递网络。截至目前，我国邮路总长度（单程）超过1000万公里，快递服务网络总长度（单程）超过4000万公里，拥有邮政快递营业网点41.3万处。
基础不断夯实。这十年，快递业不断加强基础设施建设，专业类物流园数量大幅增加。行业专用货机保有量达142架，高铁运输快递线路超过1500条，高铁快递、航空快递运能不断增强，无人仓、无人车、无人机等智能设施、装备加快应用，快件最高日处理能力近7亿件。
水平不断提升。从生鲜领域要求“鲜、快、优”的鲜花、大闸蟹、冷水鱼，到医药领域需要精准温控的药物，再到家电家具、工业配件等大件货品，这十年，快递企业不断拓展运输品种，持续提升服务能力，年支撑实物商品网上零售额已超10万亿元。
《 人民日报 》（ 2022年10月11日 09 版）
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