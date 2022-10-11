张博令

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。专精特新中小企业更是中小企业群体的领头羊，是产业链供应链的关键节点，不断汇聚起中国经济创新创造的强大活力。

不久前，习近平总书记在致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开时强调：“希望专精特新中小企业聚焦主业，精耕细作，在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中发挥更加重要的作用。”这要求我们在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。

专精特新中小企业，是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。专精特新中小企业往往在某个细分领域拥有自主创新能力和核心竞争力，是掌握独门绝技的“单项冠军”“隐形冠军”。今年，工信部公布了第四批专精特新“小巨人”企业培育名单，这些企业平均研发经费占营业收入比重10.4%，3000多家企业从事细分领域时间在10年以上，企业户均年平均营业收入增长都在20%以上。可以说，专精特新中小企业具有研发投入高、专业化程度高、配套能力强、成长性好、发展潜力大等特点，小配件蕴含高技术，小规模支撑大配套，小产业干成大事业。

专精特新中小企业是强链补链固链的生力军，是经济活力的重要载体。特别是当前，国际环境错综复杂，世界经济陷入低迷期，保障产业链供应链安全更加重要，攻克关键核心技术“卡脖子”问题尤为紧迫，更需要激发专精特新中小企业的创新活力。在这些企业中，有企业专注细分领域，市场占有率做到世界前列；有企业拥有百余项发明专利，弥补了国内相关领域的技术短板；还有企业通过技术创新，打破发达国家对相关产品的技术垄断……可以说，当越来越多的专精特新中小企业在专业领域成为世界的佼佼者，就能更好推动产业链供应链现代化，为构建新发展格局提供强大支撑。

不仅如此，专精特新中小企业大量涌现，其整体的经济效益已经出现。2021年，我国专精特新“小巨人”企业占中小企业比例仅为0.1%，但其营收增速、利润率和发明专利成果占有量分别达到了规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍；专精特新“小巨人”企业全年营收超3.7万亿元，同比增长31.5%，比规上中小工业企业高11.6个百分点，经济效益稳步增长。这充分说明，中小企业好，中国经济才会好；涌现更多专精特新中小企业，中国经济才会更具增长潜力。

专精特新中小企业因为规模较小，抵御风险能力不强，尤其需要政府部门的政策支持。要坚决贯彻落实党中央决策部署，为中小企业发展营造良好环境，加大对中小企业支持力度，坚定企业发展信心，着力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，才能激发涌现更多专精特新中小企业。对中小企业来说，也需要摒弃“小富即安”思想，坚定信心朝着专业化、精细化、特色化和新颖化方向发展，大有可为也必将大有作为。

“中小企业能办大事”。专精特新中小企业大量涌现、共同发力，必将不断激发创新创造活力，为经济高质量发展注入充沛动力，为国家竞争力提升提供有效助力。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 14 版）

(责编：申佳平、陈键)

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