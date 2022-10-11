智慧港口运转高效
2022年10月11日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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据统计，今年前8月，我国港口完成货物吞吐量102.5亿吨，完成集装箱吞吐量1.9亿标箱、同比增长4.1%。港口运转畅通高效。位于大运河山东段的内河港口济宁港航龙拱港，近年来不断推进内河港口智慧化建设，二期泊位及铁路专用线全部投入运营后，可实现年集装箱吞吐量80万标箱、年货物吞吐量超2000万吨。
图为10月10日，龙拱港港区内的吊车正在作业。
杨国庆摄（人民视觉）
《 人民日报 》（ 2022年10月11日 01 版）
(责编：申佳平、陈键)
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