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生态治理的巢湖答卷

2022年10月11日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2022年8月5日拍摄的位于合肥市包河区的巢湖湖滨湿地。
　　叶玉庭摄（新华社发）

　　2020年3月24日，游客在合肥市巢湖北岸的油菜花田间骑行。
　　新华社记者 张 端摄

　　2007年拍摄的巢湖岸线景象。
　　资料照片

　　2022年9月6日拍摄的巢湖岸线景象。
　　新华社记者 张 端摄

　　2012年2月17日拍摄的巢湖岸边的树木。
　　何希斌摄（新华社发）

　　2022年9月6日拍摄的巢湖岸边的湿地。
　　新华社记者 刘军喜摄

　　2022年9月6日，市民在巢湖岸边的公园游玩。
　　新华社记者 杜 宇摄

　　2022年7月13日，在地处巢湖流域的安徽省合肥市庐江县盛桥镇陡岗村千亩太空莲种植基地，农民正在荷花田里采摘成熟的莲蓬。
　　左学长摄（人民视觉）

　　近年来，安徽省合肥市推进巢湖综合治理，以入湖河流、滩涂湿地为重点实施保护修复工程，改善湖泊综合生态质量。今年7月底，环巢湖湿地全面建成。图为合肥市环巢湖湿地。
　　解 琛摄（人民视觉）

　　巢湖，作为五大淡水湖之一，是我国生态版图上的一颗明珠。东临长江，西接大别山，每年有40亿立方米湖水入江。“引江济淮”工程建成后，巢湖又将与淮河相连。

　　曾经，因城市化、工业化快速推进，巢湖饱受“生态创伤”：城市污水汇入巢湖，湖水水质一度为劣V类。2011年7月，国务院同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整，巢湖自此成为合肥市的内湖。作为环大湖而居的省会城市，合肥市用十年的生态实践，探寻着山水林田湖草沙一体化保护和修复的大湖治理方案。

　　今年7月底，随着十八联圩湿地三期工程完成，总面积100平方公里、投资近60亿元的环巢湖十大湿地全面建成。从空中俯瞰，巢湖仿若银盘镶嵌于安徽大地，环巢湖十大湿地犹如一块块翡翠“串珠成链”，筑起环巢湖水生态、水安全屏障。

　　巢湖灵动秀美，沿岸不少景点成为老百姓亲近自然的好去处，城湖共生、人水相亲的画卷正徐徐展开。

　　（据新华社电）

(责编：申佳平、陈键)
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