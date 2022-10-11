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中国建成世界规模最大邮政快递网络

2022年10月11日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月10日电  （记者李心萍）党的十八大以来，中国邮政快递业实现了由小到大的跨越，进入年快递业务量过千亿件、年快递收入上万亿元的新阶段，建成世界上最通达、最普惠、规模最大、受益人数最多的邮政快递网络。

　　截至目前，中国邮路总长度（单程）超过1000万公里，快递服务网络总长度（单程）超过4000万公里，拥有邮政快递营业网点41.3万处，广泛覆盖的邮政快递网络为建设全国统一大市场提供了重要保障。

(责编：申佳平、陈键)
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