记者 吴涛

原标题：“空中写卡”的eSIM走红，SIM卡会被完全取代吗？

“正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。”近日，工信部在回复网友提问中谈到的eSIM引发关注。

这种不用手机开槽插卡，直接集成在手机内部的eSIM到底是什么？有什么优势？未来会完全取代SIM卡吗？

eSIM带来哪些好处？

eSIM其实就是电子化的SIM卡，是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。有了它，各种电子终端就能连接上网，接拨电话、发短信等，功能上和普通SIM卡无异。

工信部网站截图。

高度集成的eSIM方案，首先能够解决SIM卡槽占用大量手机空间的难题。虽然现在Nano SIM卡已经非常小了，但对于本来就很轻薄的手机来说，空间寸土寸金，卡槽节省下的空间可以带来更多的创新。

SIM卡的历史可以说是一直在向“小”演变，从SIM卡到mini SIM卡，再到Micro SIM卡，最后到现在大家熟知的Nano SIM卡，每一次都是体积的缩小。

2019年中国联通发布的一份白皮书显示，集成在硬件中的eSIM方案，占用空间仅为Nano SIM卡的1/3，还会向更小尺寸演进。

此外，SIM卡槽还影响手机的防水性能。而eSIM集成在手机内部，不需要在机身上开槽，这可以提高手机的防水等级。

eSIM换号方便，网上申请即可，既不用去线下实体营业厅，也省去了SIM卡邮寄的麻烦。这种方式被一些分析机构称为“空中写卡”。

另外，使用eSIM还能轻松实现双卡双待。例如，根据苹果官网早期介绍，在一台iPhone上，用户可以安装八个或更多个eSIM，并可同时使用两个电话号码，甚至语音和数据分别使用不同的号码也可实现。

有证券公司研报指出，eSIM在物联网应用中具有低功耗、高能效比的联网能力、运行稳定、抗干扰能力强、成本低的特性，预计eSIM在物联网行业应用仍会进一步提升。

eSIM会彻底取代SIM卡吗？

很多人可能有疑问，eSIM有这么多好处，会取代传统SIM卡吗？为什么发展这么多年，虽然eSIM在各种物联网设备上应用广泛，却迟迟难以攻下手机市场？

eSIM可在多种终端上应用。中新网吴涛 摄

“eSIM手机端核心挑战是运营商互联互通。eSIM通过‘空中写卡’实现远程配置，可以批量开通、灵活变更签约和变更运营商。不过对于运营商来说，用户转网门槛降低，对用户控制力降低。”华西证券近日发布的研报指出。

不过，此前，工信部发布的关于三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复中都提到，应采取有效措施确保对eSIM平台的管理权和eSIM终端的写卡权，不得以任何形式授权其他企业开通相关权限和功能。

记者注意到，有运营商目前主推超级SIM卡，这是一种可以将安全、支付等功能集成在一起，提供一卡式解决的方案。例如能够充当学校饭卡、交通卡、门禁卡、车钥匙、银行U盾、电子签名等。

独立电信分析师付亮对中新财经表示，短时间内，eSIM不会完全取代实体SIM卡，超级SIM卡也不会完全取代传统SIM卡。

也有观点认为，eSIM恐怕会在手机市场上产生巨大影响。2022年发布的美版iPhone 14系列不再预留SIM卡槽，取而代之的是eSIM，这是iPhone首次在部分型号上完全取消实体卡槽。不过付亮认为，苹果公司不会在中国市场强推没有实体卡槽的iPhone，毕竟标准不是某一家手机厂商能决定的。

华西证券近日发布的研报指出，eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。尤其目前作为偏存量消费级市场，手机侧的eSIM政策推进相较于物联网应用，仍需政策与产业多方协同推进。

据Counterpoint Research预测，到2025年，eSIM设备的全年出货量将达到60亿的规模。其中，手机端eSIM出货设备将占到45%。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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