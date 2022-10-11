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穿越戈壁荒漠 G312沙泉子至东盐湖公路正式通车

2022年10月11日08:40 | 来源：中国网
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原标题：穿越戈壁荒漠 G312沙泉子至东盐湖公路正式通车

国庆期间，新疆东部最长资源公路——G312沙泉子至东盐湖公路正式通车。通车后，连霍高速到东盐湖的矿产资源运输通道被打通，对促进当地矿产资源开发和经济社会发展具有重要作用。

G312沙泉子至东盐湖公路全长104.615公里，由中建七局投资建设。项目总投资8.4亿元，是连通哈密市东南部至罗布泊、若羌的重要通道，也是哈密资源公路大外环的重要组成部分。

项目地处新疆东部，全部穿越戈壁荒漠地带，日照强烈、风力遒劲，夏季酷热、冬季极寒，周围数百公里的无人区，没水没电没信号，自然环境极端恶劣，工作条件十分艰苦。

面对项目前期资源搭建难、交接运转难、人员筹备难等难题，中建七局投资公司以及哈密项目公司全体人员马不停蹄与业主单位、相关参建单位围绕项目股权转让变更和业务交割，开展对接、洽谈20余次。制定下发《项目基本管理制度》等6项制度文件，为规范化管理提供制度依据，最终在一个月内实现了项目正常运转。

“决不能让大家为工作生活条件担心发愁”，持续在改善办公环境、丰富职工文化生活上下功夫，并通过“心贴心”茶话会、集体观影等团建活动，不断增强职工凝聚力和幸福感，为项目高起点规划、高标准建设、高效率推进提供坚实保障。

项目主线线路跨越100多公里，多矿区穿插交错，项目涉及路基路面、桥涵等多项施工任务，管理跨度大、协调工作量大、安全要求高，每年仅有8个月的有效施工期，给原本就紧张的工期又蒙上一层阴影。

为保证项目建设进度，项目团队与各方一道，每月召开项目专题会、生产例会，集中“把脉问诊”，逐项剖析、研讨、解决，坚决做到压实责任，倒排工期，“挂图作战”。

严格把控建设质量，坚持“策划先行、样板引路、过程控制、一次成优”的原则，对建设方案进行反复论证，确保工程关键节点一个接一个紧抓，进度计划一天接一天落实。

切实保证建设过程安全生产，建立完善安全标准化管理制度，普及安全教育、加强安全巡查、覆盖安全标识，通过风险辨识与隐患排查双重预防体系，实现安全管理全员参与，顺利通过自治区安全部门检查10余次，哈密市交通局检查20余次，做到项目安全生产“零”事故。

限于路途遥远和疫情防控要求，很多参建人员经常长达半年见不到家人，“不觉得辛苦，能为建设边疆出一份力，也是我们作为央企人的责任和担当”，这就是全体参建人员的心声。

也正是凭借着这份坚韧与执着，投资人顶风沙、战酷暑、斗严寒、抗疫情，扎根茫茫戈壁滩，不断树立起高效履约、砥砺奋进的榜样形象，先后获得哈密市交通运输局2020年度主题劳动和技能竞赛先进集体，2021年度交通工程建设先进集体、个人等10余项荣誉。

如今，这条凝聚着汗水与奉献的道路，就像腾跃于荒漠戈壁的“飞虹”正以宛若蛟龙般的姿态，成为助力交通强国建设的生动见证。

(责编：赵竹青、陈键)
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