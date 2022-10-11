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国家统计局：10年来我国城镇就业人员总量增加9486万人

记者魏玉坤
2022年10月11日08:40 | 来源：新华网
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原标题：国家统计局：10年来我国城镇就业人员总量增加9486万人

　　国家统计局10日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，我国城镇就业人员总量达到46773万人，比2012年增加9486万人。

　　报告显示，重点群体就业保障有力。2012年至2021年，全国农民工总量由26261万人增至29251万人，农民工就业规模平稳增长。针对困难群体，不断加强就业帮扶。2012年以来，平均每年有超过550万失业人员实现再就业，超过170万困难人员实现就业，约5万户零就业家庭实现每户至少一人就业。

　　服务业吸纳就业能力增强。2021年，我国第一、二、三产业就业人员分别为17072万人、21712万人和35868万人，占比分别为22.9%、29.1%和48%；其中第一产业、第二产业占比比2012年分别下降10.6和1.3个百分点，第三产业占比上升11.9个百分点。三次产业就业结构与产值结构的协调性明显提高。

　　就业人员素质明显提升。2020年，就业人员中，小学及以下、初中受教育程度人员所占比重分别为18.7%、41.7%，比2012年分别下降2.3、6.6个百分点；高中、大专及以上受教育程度人员所占比重分别为17.5%、22.2%，分别上升0.4、8.5个百分点。就业人员平均受教育年限由2012年的9.7年提高到2020年的10.4年。

　　劳动保障逐步加强。2021年末，全国参加城镇职工基本养老保险人数48074万人，比2012年末增加17647万人；参加职工基本医疗保险人数35431万人，增加8945万人；参加失业保险人数22958万人，增加7733万人；参加工伤保险人数28287万人，增加9277万人；参加生育保险人数23752万人，增加8323万人。

(责编：赵竹青、陈键)
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