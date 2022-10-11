原标题：2022年排名较2012年跃升23位——中国创新能力排名为何稳步提升

世界知识产权组织近日发布的2022年全球创新指数显示，2022年中国创新能力综合排名全球第11位，较上年提升1位，较2012年跃升23位。中国全球创新排名近年来稳步提升，主要有哪些因素在起作用？如何看待这一趋势？

细分指标多项领先

根据2022年全球创新指数，瑞士、美国、瑞典、英国和荷兰位列前五，中国离前十仅一步之遥，其他新兴经济体保持强劲势头，印度和土耳其首次进入前40名。

报告显示，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但推动全球创新活动的研发和其他投资继续蓬勃发展。2021年，全球风险投资交易激增46%，与20世纪90年代末互联网繁荣时期水平不相上下。拉丁美洲和加勒比地区以及非洲地区的风险投资增长强劲。2021年，全球顶级企业的研发支出增加近10%，达9000多亿美元，高于疫情发生前的2019年。

“中国所取得的成绩，是国家将创新作为增长引擎、给予大量关注的结果。中国以非常全面的方式创建创新生态系统，这是其能够在创新能力上稳步提升的重要因素之一。”世界知识产权组织总干事邓鸿森认为，未来，全球不仅要更加关注创新投资，还要关注如何将投资转化为经济社会影响力，质量和价值对创新能力的重要性不亚于数量和规模。

“根据这份报告，在制度、基础设施、人力资本和研发、市场成熟度等7个评价维度中，中国在知识和技术产出方面表现最好，居世界第6位。”中国科学技术发展战略研究院院长张旭介绍，中国创新产出多项指标长期处于世界前列。

2022年全球创新指数显示，中国有9项细分指标排名全球第1，分别为：阅读、数学和科学PISA（国际学生评估项目）量表；国内市场规模；提供正规培训的公司占比；单位GDP的本国人发明专利申请量；单位GDP的本国人实用新型专利申请量；劳动力产值增长；单位GDP的本国人商标申请量；单位GDP的本国人工业品外观设计申请量；创意产品出口额在贸易总额中的占比。

区域创新成效显著

2022年全球创新指数显示，在132个经济体中，中国进入全球百强的科技集群数量达21个，比2017年增加14个，数量首次与美国持平，居全球首位。

“21个科技集群进入全球百强，说明我国区域创新发展成效显著。”张旭说，我国明确提出支持北京、上海、粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的战略部署，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等构建协同创新共同体，支持成渝、武汉等建设具有全国影响力的科技创新中心，加强东西部科技创新合作，推进国家自主创新示范区和高新区建设，全国创新高地建设成效显著，初步形成了全方位、多层次的区域创新格局。

北京、上海和粤港澳大湾区三大国际科技创新中心优势突出，科技实力进入国际领先行列。全球百大科技集群榜单中，深圳—香港—广州排名第2位，北京居第3位，上海—苏州排名第6位。上述地区PCT专利申请量占世界份额达到13%，科学论文产出占世界份额达到7.7%。

长三角协同创新共同体建设持续加强。南京、杭州、合肥分别排名第13位、第14位、第55位。成渝和武汉科技创新中心加速推进。武汉、成都、重庆分别排名第16位、第29位、第49位。黄河流域主要城市群科技创新能力不断提升。西安、济南分别排在第22位和第61位。

值得关注的是，青岛、郑州、厦门分别上升至第34位、第83位、第91位；兰州首次进入百强行列，排名第100位；东北老工业基地加快转型，哈尔滨、长春、沈阳、大连4个城市进入全球科技集群百强。

整体效能持续提升

“世界知识产权组织的评价结果，反映出我国创新体系整体效能持续提升的态势。党的十八大以来，我国深入实施创新驱动发展战略，推进科技体制改革，持续加强基础研究，集中力量开展关键核心技术攻关，科技实力跃上新台阶，对经济社会发展的支撑引领作用不断增强。”科技部战略规划司副司长邢怀滨说。

评价结果显示，中国企业创新主体地位不断强化，全社会研发（R&D）经费中企业资金占比全球排名第3位，较上年提升1位；高校创新能力不断提升，北京大学、清华大学、复旦大学连年入围“QS全球教育集团高校排名”前50强，3所大学平均得分保持在世界第3位；产学研合作持续加强，高校与产业研发合作排名第5位，较2012年提升4位。我国产品出口位居世界前列，高技术产品净出口占贸易总额比重排名第4位。

中国持续深化政府职能转变，保护创新、激励创新的制度环境持续优化，也体现在相关评价结果中。其中，商业环境综合得分排名第13位，创业政策与文化指标居第9位。

国内市场规模排名保持世界首位，国内工业多样化指标排名保持在第2位，为私营部门提供信贷金额占GDP比重排名第4位，较2012年上升16位；为初创和成长型企业提供资金支持排名第9位。支撑创新的基础设施日益完善，电子化参与度指标居世界第9位，比2012年提升54位；政府网络服务指标居世界第12位，比2012年提升47位。

“党的十八大以来，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列。”邢怀滨表示，我们将坚持走中国特色自主创新道路，坚定不移奋力攻坚克难，努力实现高水平科技自立自强，建设科技强国，在向第二个百年奋斗目标迈进的新征程上贡献更大科技力量。（佘惠敏）

(责编：赵竹青、陈键)

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