新华社记者王阳

原标题：柿子红了，道路通了——山东临朐县山村振兴记

秋收时节，在山东临朐县五井镇群山中，山坡上下成片的牛心柿树上，橙黄的柿子缀在枝叶间，隐士村的村民们正在采摘牛心柿。

“今年又是一个丰收年，我们正在抓紧农时摘柿子。”村民赵万法是临朐县万法柿子专业合作社的负责人，他们的合作社管理着800多棵柿子树，每年还会在村里收购、加工、销售超200吨的柿子。他说：“每到收获季，省内外的客户云集，走进晾晒棚，看货、谈价、装车，好不热闹。”

山东临朐县隐士村村民收获牛心柿。（受访者供图）

然而，隐士村的牛心柿在很长一段时间中不为市场所知。原村支书史学堂告诉记者，他们村三面环山，下辖的10个自然村坐落在7公里多的山峪里。“曾经，偏居深山对村民来说，意味着闭塞、落后、贫穷。”

俯瞰山东临朐县隐士村。（受访者供图）

山区要发展，道路必须通。据村里老人们回忆，以前进出村只有一条羊肠小道，运货全靠肩挑人抬，外出赶集也得起早贪黑。自新中国成立至今，进村路修了5次，沙土路变水泥路再变柏油路，终于从最初只能推车到能进三轮车，再到2014年货车也可以畅通。

道路一通人气旺，在各级党委政府的关心支持下，隐士村找到发展新路：发挥生态优势，发展乡村旅游，带动共同致富。世外桃源般的“隐”和山野鲜香的“柿”，成了地方政府为隐士村挖掘出的旅游品牌。经过数年投资、整修、经营，隐士村面貌大为改观，已经成为远近闻名的“全国乡村旅游重点村”。如今，城里人周末来此，逛古村、游山色、住民宿、品柿饼，带来兴业富民之效。

村民赵万英一家深切地感受到了山村的变化。农闲时，她在山下民宿里做客房清洁、客服等工作，月收入2500元；农忙时，他们家的100多棵柿子树可以带来10余万元的收入。她说：“乡村旅游带来了人气，也带火了山货。眼下是我们最忙的时候，人力不够还要外聘劳力，摘柿子要搭梯登高，柿子刮了皮上了霜还要做成柿饼，方便运输，也更易销售。”

这是山东临朐县隐士村内的一处民宿。（受访者供图）

“这几年做乡村旅游，我们打开了产业发展的思路，建合作社，推标准化，打品牌，做电商，还建成了省内最大的柿子晾晒棚。”隐士村村支书刘杰说，“如今，我们村的柿子已经远销日韩，全年销售额过亿元，有的家庭靠卖柿饼年收入达十几万元。村民不仅高兴柿子走出了深山，游客涌进了小村，更骄傲曾经的穷乡僻壤终于走出了自己的致富之路。”

一村之变折射当地发展思路之变。临朐县五井镇党委书记常敬伟说，山村能够振兴，得益于工作着力点是让老百姓得到实惠。近年来，乡镇党委政府一届接着一届干，发展绿色建材、山柿生产加工、乡村旅游等特色产业，乡镇财政收入从2010年不足千万元增长到去年的近3亿元，下辖的所有村集体年收入都已超过30万元。

(责编：赵竹青、陈键)

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