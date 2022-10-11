原标题：科学核算森林“身价” 山水资源这样“变现”

绿水青山就是金山银山，但是，绿水青山究竟身价几何？10月10日，在浙江省嵊州市绿色共富项目一期启动仪式上，中国农业发展银行嵊州市支行正式向嵊州市交通投资发展集团有限公司（以下简称嵊州市交投集团）授信GEP（生态系统生产总值）贷款9.5亿元。授信额度的依据之一，是浙江农林大学专家前期对嵊州市贵门乡森林GEP的核算数据——一年价值37个亿！

贵门乡的森林资源，实打实转化成了资金。它也成为全国第一个通过GEP核算推动生态价值高效转化的案例。

贵门乡位于嵊州市西南，共有13个行政村，生态资源丰富，是“天然氧吧”和“城市绿肺”。如何让家门口的“绿水青山”成为货真价实的“金山银山”，也是当地的一项重大课题。

王懿祥教授是浙江农林大学碳中和学院副院长。2021年起，他的团队与嵊州市交投集团合作，在政府支持下选定嵊州市贵门乡山林为试点，以差异化核算生态资产为突破口，为当地的山水测算“身价”。

“森林不仅能为人类提供多种林产品，也能提供清新的空气、清洁的水源和舒适的气候环境，还具备保持水土、涵养水源、防风固沙、生物多样性保育等多种功能。”王懿祥介绍，贵门乡森林资源丰富，森林面积近21万亩，且森林覆盖率达91%，在此地率先开展GEP核算试点和转化工作具有典型性和示范性。

项目实施期间，浙江农林大学组建了一支近30人的专业团队，花费近4个月时间，前后进山走村60余次，详细计算了贵门乡森林资源中水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、碳汇、释氧等12种生态产品的功能量和价值量，产出26万条数据、69张专题图，创新性完成了贵门乡13个行政村每个山头地块生态宝藏的“估价”，摸清了当地的森林资源“身价”约为37个亿。

“森林生态系统有很多功能，但其替代性的经济价值往往被人忽视。GEP能够衡量一个地区在一定时间内，生态系统为人类福祉和经济社会可持续发展提供的最终产品与服务价值的总和。”王懿祥说，GEP核算只是第一步。“我们通过GEP核算，提出了生态产品经营权概念。”此次获得的中国农业发展银行嵊州市支行9.5亿元授信，在不花政府一分钱的情况下，可为贵门乡带来共富资金和共富项目。

“我们将把这些资金用在乡村产业发展、振兴村集体经济和增加农民收入上，实现GEP的真正转化。”嵊州市交投集团副总经理陈宇鸿表示，全乡13个行政村已经申报了大大小小190多个项目，除了乡村基础设施的“升级”，资金还将用于森林管护、林相改造、林区道路建设、生物质清洁能源等惠民工程项目，提升百姓生活质量、提高当地的“造血”功能。

嵊州市贵门乡乡长童小芳看到，有了这笔实打实的 “大礼包”，他们能更好地管护利用森林资源，提升基础设施建设。“作为嵊州市生态最优乡镇，生态价值的顺利‘变现’，将为我们贵门乡的高质量发展增添极大动力。” 童小芳说。

(责编：申佳平、陈键)

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