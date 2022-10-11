人民网北京10月11日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至10月9日，全国秋粮已收获7.37亿亩，完成56.4%，进度同比快3个百分点。

分地区看收获情况，西北地区过七成；黄淮海地区过六成；南方地区过六成；东北地区收获过半。从秋播情况看，全国冬小麦已播9.3%，冬油菜已播24.6%。

近两天，天气逐渐放晴，在河南省安阳市汤阴县的田野里，大型收割机来往穿梭，种粮大户史国臣正抓紧收获玉米，确保颗粒归仓。“由于玉米种植面积大，所以国庆节前已经收割了400多亩，今年每亩产量能到1300-1400斤左右。”史国臣透露，前一阵的降雨让土地墒情变好，也为下一步小麦种植奠定了基础。

汤阴县农业局专家高瑞平表示，尽管连日的阴雨天推迟了玉米收获进程，但目前全县已经有近三分之一的玉米收获结束，寒潮不会对玉米收获带来影响。“提醒广大农民朋友，趁着有利天气，尽快收割玉米，及时晾晒。”

随着北方大部分地区天气逐渐转凉，抓住秋收关键窗口，提升农业生产能力显得格外重要。中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员钟钰认为，从宏观层面看，既要确保农资补贴到位，全力做好防灾减灾工作，又要在推动高标准农田提档升级上下功夫。“秋粮是全年粮食生产的大头。稳住了秋粮产量，几乎就稳住了全年粮食生产，对于确保全年粮食目标顺利实现意义重大。”

为做好秋收秋种工作，农业农村部设立“三秋”生产服务电话010—59195059。受理范围包括秋粮田间管理、秋收和秋冬种生产中农资供应保障、运输流通、进村进店、到田施用中遇到的堵点卡点问题，以及农事作业受阻、用工不足、耕地撂荒等问题。

当前，全国秋粮收获进入高峰。“综合田间调查以及秋粮全生育期的气象条件来看，今年东北、黄淮海、西北主产区秋粮长势普遍较好，玉米、水稻、大豆单产均有不同程度提高，弥补了南方高温干旱造成的产量损失，秋粮有望获得好收成。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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