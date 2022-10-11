人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）日前，银保监会和人民银行联合印发了《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），进一步提高企业融资可得性，提升银行机构服务实体经济质效。

业内人士认为，小微企业和科技型企业普遍缺少土地、房屋等不动产动产，动产和知识产权是它们主要的资产形态。因此，对小微企业和科技型企业而言，动产和权利融资是解决其融资过程中缺乏抵押物等难题的有效途径。

《指导意见》提出，要加大动产和权利融资服务力度，科学合理拓宽押品范畴，充分发挥动产和权利融资对薄弱领域的支持作用，加强动产和权利融资差异化管理。支持银行机构深化动产和权利融资业务创新，提升应收账款融资服务质效，优化商品和货权融资业务，发展基于供应链的应收账款融资、存货担保融资等业务，积极开发体系化、全场景的数字供应链金融产品。

“《指导意见》在扩大押品准入范围、丰富融资服务模式、深化供应链金融服务、提升融资风险管理能力等方面作出系统安排，对缓解上述企业融资难融资贵问题、发展小微金融和科创金融有着重要意义和积极作用。”招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示。

在加大动产和权利融资服务力度方面，《指导意见》要求，银行机构应根据自身业务开展情况和风险控制能力，将符合押品条件的动产和权利纳入押品目录；针对不同信贷主体需求，不断改进动产和权利融资服务；鼓励银行机构建立健全动产和权利融资分类管理制度，配置专项额度，提高风险容忍度，并在风险可控前提下适度提高抵质押率上限。

《指导意见》要求，银行机构要提升动产融资风险管控能力，强化动产和权利价值评估，实施分类信贷管理，对于供应链融资业务，可探索以线上为主开展贷款“三查”工作。要落实担保登记公示要求，规范在押动产管理和第三方监管合作，推进新技术在押品管控中的应用，并拓宽动产处置变现渠道。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，目前，大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等技术快速发展，应用场景领域不断增多，金融机构在动产和权利融资中要加以利用，提高风险管理水平，让动产和权利融资的抵质押物充分发挥抵质押的作用，增强动产和权利融资的安全性。

“银行等金融机构要以《指导意见》的发布为契机，调整优化内部制度和流程，破除对抵押担保的过度迷信，调整优化内部制度和流程，将动产和商标、专利等作为授信依据，大力发展动产融资和知识产权质押融资；根据小微企业和科技型企业轻资产等特点，在保持商业可持续的前提下，开发更多信用贷款产品，更好地满足企业需求；引入融资担保公司、保险公司等，丰富小微企业和科技型企业融资增信措施。”董希淼表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经