人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：企业投入基础研究将给予税收优惠

2022年10月11日12:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，为鼓励企业加大创新投入，支持我国基础研究发展，财政部、税务总局联合发布《关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告》（以下简称《公告》），自2022年1月1日起执行。

《公告》称，对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构（科学技术研究开发机构以下简称科研机构）、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按100%在税前加计扣除。对非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税。

根据《公告》，非营利性科研机构、高等学校包括国家设立的科研机构和高等学校、民办非营利性科研机构和高等学校；政府性自然科学基金是指国家和地方政府设立的自然科学基金委员会管理的自然科学基金。 

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：企业投入基础研究将给予税收优惠
　　人民网北京10月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，为鼓励企业加大创新投入，支持我国基础研究发展，财政部、税务总局联合发布《关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告》（以下简称《公告》），自2022年1月1日起执行。 《公告》称，对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构（科学技术研究开发机构以下简称科研机构）、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按100%在税前加计扣除。…
八部门：扩大有效投资 加强农业农村基础设施建设
　　人民网北京10月11日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力，日前，农业农村部、水利部等八部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》（以下简称《方案》），就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。 《方案》明确，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目，确保尽快形成实物工作量、尽快见效，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部