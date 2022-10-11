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水利部：今年1月至9月全国落实水利建设投资突破万亿元

2022年10月11日13:48 | 来源：人民网
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水利部2022年前三季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京10月11日电 （记者余璐）“今年1月至9月，全国落实水利建设投资突破万亿元，达到10571亿元，同比增长53%。”在水利部今天举行的2022年前三季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部副部长刘伟平表示，今年以来，水利部认真落实党中央、国务院稳住经济大盘系列决策部署，举全系统、全行业之力加快水利基础设施建设，推动国务院一揽子政策落地见效。

今年年初，国务院常务会议确定了三项水利重点目标任务：一是是重点推进前期工作的55项重大水利工程开工30项，二是6项新建大型灌区全部开工，三是全国水利建设完成投资8000亿元。

刘伟平介绍，截至9月30日，国务院常务会议确定的三项目标已全面实现，提前三个月完成年度任务，为稳定宏观经济大盘、增进民生福祉作出了积极贡献。

“今年1月至9月，全国新开工重大水利工程累计达到42项。截至9月底，全国水利工程在建项目3.77万个，投资规模超过1.9万亿元。重大水利工程开工数量、投资规模创历史纪录。”刘伟平表示，今年南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置工程等具有战略意义的重大项目相继开工建设；江西大坳、梅江，广西大藤峡、龙云，海南牛路岭，安徽怀洪新河等6项大型灌区全部开工，项目建成后将新增和改善灌溉面积645.5万亩。

记者从会上了解到，2022年前三季度水利建设落实投资、完成投资为历史同期最多。水利部贯彻落实国务院稳经济一揽子政策和接续政策，积极争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、金融信贷、社会资本投入水利建设。1月至9月，全国落实水利建设投资10571亿元，其中，地方政府专项债券1896亿元，同比增长116%；银行贷款和社会资本2717亿元，同比增长75.5%。全国完成水利建设投资8236亿元，同比增长64.1%，8个省份完成投资超过400亿元。

“同时，水利建设促就业作用充分发挥。”刘伟平谈到，水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。1月至9月，水利项目施工累计吸纳就业人数209万人，其中农村劳动力171万人。

“下一步，水利部将继续按照‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，抓好第四季度水利基础设施建设各项工作，进一步加强水利工程建设质量控制，坚决守牢水利安全生产底线，确保全年完成水利建设投资达到1万亿元以上，为稳住经济大盘作出水利贡献。”刘伟平说。

(责编：乔业琼、吕骞)
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