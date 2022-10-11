人民网北京10月11日电 （记者申佳平）从原始的SIM卡、Mini-SIM卡、Micro-SIM卡，再到Nano-SIM卡，人们使用的手机卡越来越小，未来还将可能走向“隐形”。

工业和信息化部“部长信箱”近期在回复网友提问时透露，“正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机以及智能手机设备上的应用，待条件成熟后将扩大eSIM技术的应用范围。”

图片来源：工业和信息化部官网截图

什么是eSIM？

eSIM全称为Embedded-SIM，即嵌入式SIM卡。它是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。有了它，各种电子产品就能连接上网，接拨电话、发短信等。功能上和普通SIM卡并无二致。

据了解，任何可接入移动网络的设备均可使用eSIM，前提是设备硬件支持eSIM。

目前来看，eSIM技术可应用范围很广，包括可穿戴设备、平板、PC以及其他终端，如智能音箱、智能后视镜、POS机等，涵盖运动、家庭、医疗、娱乐、教育等各类应用场景。

特别是手机使用eSIM，用户不仅可省去前往营业厅的开卡手续，还能够同时接入两家甚至三家运营商，语音和数据分别使用不同的号码亦可实现。

业内人士介绍，可拆卸的传统SIM卡在使用时常常会出现丢失、磨损等情况，使用寿命较短，占用设备物理空间较大。而eSIM的体积仅为传统SIM卡的10%，且抗震性可靠性强、耐高温，能适应恶劣的工作环境。

eSIM应用状况如何？

目前，国内多家智能产品厂商大力推广的智能穿戴设备，尤其是智能手表，多数已支持搭载eSIM功能，但同时保留了物理双卡槽。

据市场调研机构Counterpoint Research预测，到2025年，全球eSIM设备的全年出货量将达到60亿的规模。其中，手机端eSIM出货设备将占到45%。

业内人士表示，如今，使用eSIM卡的设备不需要通过换卡就能实现远程更换运营商，这对于用户来说多了一种选择，但同时也将给运营商提出新的挑战。

三年前，工业和信息化部宣布携号转网技术、系统、服务规则等都已完备，携号转网工作正式推开。今年4月份，工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰在新闻发布会上介绍，目前全国携号转网用户数已经超过5700万。

“我部高度重视保护消费者合法权益，坚持在确保用户合法权益和信息安全的基础上，积极推动新技术新设备的应用和推广。”工业和信息化部在回复中作出如上表述。

“从政策上来说，待时机成熟，国内有望放开eSIM卡在手机端的应用。而整个手机产业链也会积极响应，推动eSIM卡的应用落地。”IDC中国高级分析师郭天翔表示。

“短时间内，eSIM不会完全取代实体SIM卡。”电信分析师付亮认为，“当前插拔SIM卡的模式已经非常成熟，运营商如果要在手机端上eSIM的话，需要制定一系列新流程，包括安全性、开户流程、携号转网等。”

多位业内人士还指出，eSIM卡在数据传输收集的过程中可能存在数据泄露风险，同时可能增加电信诈骗和实名制监管的难度。因此，要在确保安全性的前提下推动eSIM市场做大做强，仍需要监管部门和产业链上下游共同努力。

(责编：申佳平、吕骞)

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