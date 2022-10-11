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市场监管总局修订《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》

2022年10月11日16:44 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局官方微信

人民网北京10月11日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，10月8日，市场监管总局印发修订后的《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》（以下简称《指导意见》），并发出通知，要求各地市场监管部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范行政处罚裁量权，做到严格规范公正文明执法。

《指导意见》全面落实新修订的行政处罚法，重点对原意见中与新法规定不一致、不衔接、不配套的内容作出修订，保障法律、法规、规章的正确实施。按照国务院有关文件要求，增加了规范行政处罚裁量权基准制定和管理的相关规定，从制度层面推动行政处罚裁量适当，确保处罚裁量基准于法有据。同时，结合当前市场监管执法实际需要，增加了行政处罚裁量权行使的公平公正原则、行政处罚裁量权基准的调整适用以及在行政处罚决定书中明确裁量权基准的适用情况等规定，积极回应社会关切，体现执法力度和温度的统一。

《指导意见》自公布之日起施行。下一步，市场监管总局将以推动《指导意见》实施为契机，督促各地建立健全裁量权基准制度，规范行使行政处罚裁量权，更好保护市场主体和人民群众合法权益。 

(责编：杨曦、吕骞)
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