本报记者 刘以晴

眼下，正是采参的时节。跟着参农，进山爬坡，泥土小路边满是滚圆的山核桃、小橡子，不时还要伸手扶树稳稳脚步。“土里长着金娃娃呢，今年一株山参能卖一两千元。”吉林白山市抚松县沿江林下参专业合作社理事长吴杰说。

沿江乡山林纵横，水土条件优渥，参苗喜凉，树木就是天然遮光棚。20多年前，吴杰回乡拉着几位村民办起种参合作社。“现在，不仅人参值钱，甚至参叶也能卖钱。”2018年，在乡政府支持下，吴杰在村里建起人参粉、参叶茶两条加工产线。去年，企业又建起人参溯源编码，手机一扫，山里条件、种参采参情况一目了然。2021年，合作社销售额累计突破千万元。

地处长白山脚下，抚松县种参历史悠久，是长白山人参重要产区。如今，这个面积约6100平方公里，总人口约21万的小县城里，4.5万人直接从事人参产业。这里还拥有全国知名的人参交易市场，年交易量占全国人参交易总量的80%。好山好水带来的独特产业，如何跟上时代，接续发展？

抚松在全产业链发展上寻找破题之路，制定了人参加工技术规程等19项行业标准，招引30余家加工企业入驻人参产业园区，从整根销售到人参滴丸、参叶茶、人参面膜……抚松现有人参精深加工产品600余种。2021年，人参全产业链产值达190.93亿元。

再往山里走，一栋十几平方米的小木屋映入眼帘，这是吴杰为村民准备的临时“宿舍”。近几年，吴杰雇用合作社村民巡山劝阻偷参伐木，每人每年工资15000元，“大家一起赚点钱，而且想靠山吃山，就得靠山护山。”

如今，抚松县木材总积蓄量达8500万立方米，全县森林覆盖率高达85.76%。然而，上世纪七八十年代，抚松还是国家木材采伐基地，10多年时间里，就外输了近100万立方米木材。2015年起，响应国家号召，抚松县全面禁止商业砍伐，开始封山育林、植树造林。

守护青山，绿色发展。抚松县建立起“县、乡、村”三级林长制责任体系，截至目前，202名各级林长和240名护林员累计巡护总里程超8700公里。

看完人参，下山路上，抓把山里的野果，唠起采完参有啥打算。吴杰笑得爽朗：“现在咱村民钱袋子鼓了，有时间的话，我想去别的山头转转。”

不再伐木，面对经济发展中资源与环境的约束，抚松县在广袤森林里寻找经济转型振兴的答案。除了发展林下经济，做足一二产业文章，青山也蕴藏着旅游产业的发展机遇。

山上采的野菜、自家小院的大白菜、再去市场买点笨鸡干豆腐……在抚松县漫江镇锦江木屋村一处民宿里，61岁的于艳霞忙着为明天来的旅行团计划菜单。

锦江木屋村，这里的村屋用木头和黄泥搭建而成。村落有特色，硬件却不足，“以前，土路一踩一脚泥，游客来了，很多人都不愿意下车。”

近年来，抚松县争取省级资金3385万元，推进特色产业小镇建设，漫江镇等地被评为省级特色小镇。村里通了水泥路、修旧如旧的老木屋、扩建后的蓄水池……不少村民瞅准时机经营起农家餐饮、民宿的旅游生意。

去年，村里接待游客约5万人，村民年收入大幅增加，村里吃上了旅游饭。“听说，今年冬天，村里还要增加冰雪项目。”于艳霞说。

好风景还需规划好，才能带来好前景。长白山机场通航，抚长高速、鹤大高速和宇松铁路相继通车；累计投入资金超10亿元，建制村通畅率达到100%；在吉林省率先启动编制《抚松县国土空间规划》，规定每年建设用地70%以上用于全域旅游……抚松县统筹协调，完善配套设施，以旅游发展推进乡村振兴。

2021年，抚松县接待游客84万人次，实现旅游收入超8亿元。全县绿色产业增加值82.5亿元，占全县地区生产总值70%以上，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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