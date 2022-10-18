本报记者 赵 鹏 孙海天

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制订产业投资提升计划，留出制度创新容错空间，连续出台助企纾困政策……近年来，随着《海南自由贸易港建设总体方案》的实施，海南稳步推进中国特色自由贸易港建设，不断增强经济发展动力。

截至8月底，存续市场主体已突破200万户；上半年货物贸易同比增长56%，实际利用外资15.9亿美元，同比增长67.4%，一批大型跨国企业落户……《海南自由贸易港建设总体方案》实施以来，海南自贸港不断取得骄人成绩。近年来，通过调整产业结构、推出制度创新、优化营商环境，海南稳步推进中国特色自由贸易港建设，不断增强经济发展动力。

调整结构增强韧性

9月7日，一架满载商品的HU787国际货运包机航班由法国巴黎戴高乐机场起飞，历经12.5小时飞行直达海口美兰国际机场，这是一条离岛免税货物直抵海口的货运航线。

“离岛免税”仅是海南的发展政策之一。近年来，海南优化产业结构，增强发展韧性，靠的是“3+1”“陆海空”“三篇文章”，即：“旅游、现代服务、高新技术”+“热带高效农业”；种业、深海、航天；离岛免税、特许医疗、国际教育。

7月6日，海南商业航天发射场在海南文昌市开工；9月2日，多方位保障植物新品种权侵权损失的保险在海南三亚落地；9月25日，“探索二号”完成海试任务返回三亚，实现岛礁海底滑坡原位观测。据统计，2020年至今，海南通过公共预算、政府债券等，已经投入超过200亿元支持“陆海空”三大科技创新高地建设。

传统旅游业也不断实现新突破。2021年，全省接待游客8100.4万人次、实现旅游收入1384.3亿元，分别增长25.5%和58.6%。现代服务业正驱动经济新动能。2021年全省服务业（第三产业）增加值同比增长15.3%，高于整体经济4.1个百分点。

今年年初，海南研究制定了《产业投资提升年行动方案》，要求大力推动“3+1”产业发展，坚持“项目带动”。2022年，海南省计划投资建设产业项目669个，总投资6671亿元。

既要“练内功”，也要“强外力”。成功举办两届中国国际消费品博览会，海南外向型经济持续高增长势头不减，2021年新设立外商投资企业增长92.6%。

据统计，今年前8个月海南货物贸易进出口1257.5亿元，同比增长45%。其中对“一带一路”沿线国家进出口455.7亿元，增长89.9%，占36.2%。

更加重视制度创新

8月，中服三亚免税店的负责人很着急：一批进口免税品滞留在海口海关无法运达三亚；之前线上已售出的商品，发货快超时了，却一直没法派送。怎么办？

海口海关所属马村港海关接到求助后，经过协商决定为其设立临时免税品仓库：将免税店线上销售的99件免税品先储放在海口综合保税区，然后出区直接运往消费者手中。这一监管模式新探索，被称为“保税仓储转离岛免税”。截至9月6日，马村港海关以此监管模式，共完成监管免税品5674件，货值592万元。

如何让创新成为常态？海南省委组织部专门出台了《海南自贸港公职人员容错纠错办法》，鼓励一线实践者们“放下包袱”，以制度和法纪，为创新助力。

海南自由贸易港法施行一年以来，海南以贸易投资自由化便利化为重点的150多项政策文件落地生效，120多项制度创新成果陆续推出。在洋浦港，就推出了“全岛一港”国际船舶注册、保税油供应船舶装船流程等5项制度。

9月17日，在海南自贸港制度创新成果发布会上，一项名为“海洋水产种质资源跨省协同跨国引育新路径”的案例非常亮眼。原来，三亚崖州湾科技城向内与山东自贸试验区烟台片区加强科研、人才交流，向外加强与东南亚、日韩合作，构筑起一条“水产苗种产业走廊”。海南石斑鱼在烟台片区实现育繁推一体化规模生产，年产苗种超1000万尾；短身石斑鱼等特色水产品种养殖周期从24个月缩短至8个月……这种创新链和产业链深度融合的水产种业生态体系，为打造我国本土海水养殖产业提供了新路径、新经验。

据统计，海南已累计发布制度创新案例13批123项。2020年，海南围绕自贸港建设重点领域，提出的3年60项制度集成创新任务，如今已完成和基本完成55项，完成率92%。

优化环境稳定信心

夏季受台风影响，海南天气多变。工地上的雨污水想排到邻近道路上的市政管网里，可是这条路才刚修通还没验收，怎么办？就在海口市江东新区国际人才社区项目负责人急得不知怎么办时，李畅来了，他的身份是“项目服务专员”。

“专员就是专门解决企业困难的人员。”李畅告诉记者。在他的协调下，该问题当天便有了解决方案。不仅如此，江东新区在建的129个项目，全都配备了像李畅一样的项目服务专员。9月18日，海南开展“万名干部下企业”服务行动，服务专员正是海口市的创新做法。

万名干部下企业、对中小微企业复工复产贷款给予财政贴息、推出疫情防控营业中断损失补偿保险、为重点进出口企业量身定制“服务包”……9月以来，海南连续出台10余项助企纾困政策。其中，仅《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》就重点从升级、缓缴、减费、补贴、信贷、消费等6个方面提出了34条措施。10月17日，一封来自屯昌福泉自来水公司的感谢信寄到省委，感谢纾困政策让他们9月缓缴电费16万元、社保费11万元等，共减少支出近30万元。

自贸港建设以来，海南始终把优化营商环境作为重中之重，实现实行告知承诺制的涉企经营许可事项111项，工程建设项目审批电子证书100%覆盖，企业开办时间压缩至1个工作日。今年8月，海南省新增市场主体68314户，同比增长63.63%；1—8月份，海南省共新增市场主体61万户，目前全省实有市场主体已突破200万户。与此同时，已累计有来自126个国家和地区的投资者在海南自贸港设立企业，布局新发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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