我国能源绿色低碳转型成效显著，2021年新能源发电量首次突破1万亿千瓦时大关。图为正在泄洪的白鹤滩水电站。

叶传增 谢 雷摄影报道

我国加快建设交通强国。图为中国铁路北京局集团有限公司北京动车段朝阳动车运用所，新型复兴号高寒动车组亮相。

李 博摄（影像中国）

我国信息通信水平快速提升，5G基站总量占全球比重达60%以上，居全球首位。图为西藏自治区日喀则市，通信工程人员在给珠峰大本营的5G基站做维护。

彭 建摄（影像中国）

我国综合运输网络逐步完善，建成全球最大的高速公路网。图为位于浙江省温州市连接乐清湾大桥的南塘枢纽。

林时友摄（人民视觉）

我国农业综合生产能力不断提高。图为内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗图列毛杜农场，农机正在作业。

赖志强摄（影像中国）

我国建成世界最大的清洁发电体系。图为山东省滨州市，朝阳下的沾化区滨海镇通汇“渔光一体”海洋牧场。

史家民摄（人民视觉）

我国制造业综合实力持续提升，大国重器亮点纷呈。图为C919大型客机在云南省昆明长水国际机场执行商业航线验证飞行。

李 哲摄（影像中国）

数据来源：工业和信息化部、国家统计局

非凡十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济实力实现历史性跃升。从2012年到2021年，我国国内生产总值从53.9万亿元增长到114.4万亿元，我国经济占世界经济的比重从11.3%增长到18.5%，提高了7.2个百分点，我国人均国内生产总值从39800元增长到81000元。

非凡十年，发展基础全面夯实，基础产业和基础设施持续加强。农业基础进一步巩固。粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，实现谷物基本自给、口粮绝对安全。交通运输发展成就突出。四通八达的综合运输网络逐步完善，建成全球最大的高速铁路网、高速公路网。信息通信水平快速提升。“宽带中国”“网络强国”战略加快实施。2021年末，已建成全球最大5G网。能源生产能力稳步提升。水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 11 版）

(责编：罗知之、陈键)

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