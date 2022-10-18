本报记者 齐志明 王昊男 黄 超 常 钦

要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

——摘自党的二十大报告

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，领航“中国号”巨轮驶向高质量发展的壮阔航程，书写中华民族伟大复兴的崭新篇章。

党的二十大报告提出，要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

党的二十大代表们表示，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。进入新发展阶段，对新发展理念的理解要不断深化，举措要更加精准务实，真正实现高质量发展。

高质量发展是体现新发展理念的发展

党的二十大报告提出，贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。

代表们表示，高质量发展是体现新发展理念的发展。新时代的中国，沿着高质量发展之路，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，开启了质量变革、效率变革、动力变革的壮阔征程。

创新发展动能增强，创新型国家建设取得新进展。“党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。我们全力推进未来科学城建设发展，使之成为北京市建设国际科技创新中心的重要主平台。”北京市昌平区委书记甘靖中代表说，昌平区将高标准高水平规划建设未来科学城，努力建成全球领先的技术创新高地。

协调发展步伐稳健，经济结构不断优化。“党的二十大报告提出，着力推进城乡融合和区域协调发展。”重庆市乡村振兴局党组书记、局长刘贵忠代表表示，要认真贯彻落实大会精神，加快推进新型城镇化和乡村振兴战略，加快构建城乡融合发展新格局，持续优化区域发展空间布局，进一步增强经济社会发展的平衡性、协调性、可持续性。

绿色发展态势向好，人与自然和谐共生加快形成。山西省阳泉市委书记雷健坤代表介绍，这些年，阳泉积极推动绿色低碳转型，昔日“煤城”黄沙遮天，如今蓝天白云、青山绕城、绿水环堤。“我们要按照党的二十大报告要求，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。”

开放发展迈向更高层次，全面开放新格局加快形成。浙江省义乌市委书记王健代表感慨，十年来义乌出口增长5.4倍，进口增长10倍，从“买全国、卖全国”走向“买全球、卖全球”。“面向未来，要多措并举稳定外贸，加大吸引外资力度，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。”

共享发展持续加强，发展成果更多更公平惠及全体人民。“我们坚持以人民为中心的发展思想，努力让老百姓过上好日子。”山东省日照市委书记张惠代表说，要持续办好民生实事，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断改善人民生活、促进共同富裕。

在构建新发展格局中展现新作为

党的二十大报告提出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

代表们表示，新时代新征程上，各地区各部门要主动作为，在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为。

——构建高水平社会主义市场经济体制。“我们要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”四川省国资委党委书记、主任冯文生代表说。

——加快建设现代化产业体系。“近年来，我国突破了一批关键核心技术，为加快建设制造强国打下坚实基础。”中科院院士、厦门大学化学化工学院教授孙世刚代表说，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，要进一步加强基础科学研究，推动质量变革、效率变革、动力变革。

“党的二十大报告提出，推进新型工业化。这坚定了我们自主创新的决心。”航空工业西飞国际航空部件厂铆装钳工薛莹代表说，公司努力提升原创技术供给能力，加快建成完整和先进的大中型飞机研制生产体系，助力更多国产大飞机翱翔蓝天。

——全面推进乡村振兴。“近年来，农村基础设施条件明显改善，农村面貌和人居环境持续向好。”刘贵忠认为，下一步，要坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

——不断促进区域协调发展。冯文生认为，新征程上，要深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

——坚定推进高水平对外开放。王健说：“我们要进一步拓展对外开放的广度和深度，重视以国际循环提升国内大循环效率和水平，不断塑造我国参与国际合作和竞争新优势。”

在高质量发展中赢得历史主动

党的二十大报告提出，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。

代表们纷纷表示，奋进新征程，必须把发展质量问题摆在更为突出的位置，着力提升发展质量和效益，把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

——集中精力办好自己的事情，在高质量发展中赢得历史主动。

南京航空航天大学马克思主义学院党委书记徐川代表认为，前进道路上，要坚持和加强党的全面领导，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对形势的科学判断和对工作的部署要求上来，坚定不移集中精力办好自己的事情，在高质量发展中塑造竞争优势，赢得历史主动。

——坚定不移增进民生福祉，在高质量发展中创造美好生活。

青海省海北藏族自治州海晏县金滩乡东达村党支部书记、村委会主任牛生有代表认为，让人民生活幸福是“国之大者”，必须坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，不断实现人民对美好生活的向往。

——破解发展不平衡不充分问题，在高质量发展中开创新局面。

“党的二十大报告提出一系列新思路、新战略、新举措，我们要坚持一张蓝图绘到底，用新发展理念破除老观念，用高质量发展开创新局面，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的崭新篇章。”安徽省亳州市委书记杜延安代表充满信心。

阔步新征程，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，我们必将继续创造令人刮目相看的新的奇迹。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 08 版）

(责编：罗知之、陈键)

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