原标题：中国经济强大韧性背后的科技支撑

◎本报记者 张佳星

中国经济形势如何？在10月17日上午，党的二十大新闻中心举办的首场记者招待会上，有记者抛出了关于中国经济形势的问题——现在看来，年初确定的5.5%左右的目标实现难度较大，很多分析师把2022年（中国）经济增长的预测调到3%左右，请问对今年的经济形势有没有一个分析？

“面对超预期因素冲击影响，中国经济在较短时间内实现企稳回升，展现出强大的韧性和巨大的潜力。”国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕坦言，中国经济运行中存在困难和挑战，但更加充满机遇。

“我国目前正在沙漠、戈壁、荒漠规划建设4.5亿千瓦的大型风电光伏基地。” 赵辰昕在会上列举了“韧性和潜力”的具体表现：中国能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点设备订单都在大幅增长。

那么，中国经济强大韧性和巨大潜力背后还有哪些科技亮点？

打赢关键核心技术攻坚战

“锻长板补短板”是提升我国产业链、供应链韧性和安全水平的重要内容之一。

在“锻长板”方面，赵辰昕介绍，我国在加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划，改造提升传统产业、培育发展新兴产业、打造一批优势长板产业，提升重点领域全产业链竞争优势。

赵辰昕指出，“补短板”方面通过聚焦国计民生、战略安全等关键领域，紧盯“卡脖子”薄弱环节，按照“揭榜挂帅”“赛马”等机制，一体推进短板攻关、迭代应用和生态培育，坚决打赢关键核心技术攻坚战；另一方面，通过实施产业基础再造工程，突破重点基础领域短板弱项。

科创产业融合引领区域协同创新

党的十八大以来，我国区域协调发展取得历史性成就、发生历史性变革，以科创产业融合为引领的协同创新产业体系建设成效显著。

粤港澳大湾区建设是其中的典型代表之一。赵辰昕介绍，五年来，大湾区国际科技创新中心建设稳步推进，现代产业体系加快构建。大湾区聚焦科技创新、产业协同、民生改善等重点领域，以横琴、前海和南沙、河套等重大合作平台为引领，加快推动大湾区国际科创中心的建设步伐。通过完善大湾区国际科创中心“两廊”“两点”架构体系，有序推进大湾区市场一体化发展，将大湾区打造成为国际一流湾区和高质量发展典范。

培育战略性新兴产业增长引擎

毋庸讳言，国际环境复杂严峻，新冠肺炎疫情仍然存在，全球产业链、供应链加速重构等是中国经济发展需要面对的现实局面。

如何不断提升我国产业链供应链韧性和安全水平？新兴产业、创新发展成为应有之义。赵辰昕介绍，我国坚持“全国一盘棋”，优化产业布局，提高全产业链运行效率。通过深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，构建产业集群梯次发展体系，一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎得以培育壮大。深化开放合作方面，不仅促进外贸产业链供应链畅通运转，还注重提高利用外资质量，鼓励外资加大高端制造、高技术等领域投资，支持外资研发中心创新发展。

创新驱动重点领域高质量发展

白鹤滩水电、“华龙一号”核电等一批全球领先的战略工程，二氧化碳捕集利用封存，种业科技自立自强和种源自主可控……这些发布会上令人振奋的科技名词彰显了创新驱动引领的作用。

“我国化石能源清洁高效利用近年来成效显著。煤电超低排放和节能改造工程的实施助力90%以上的煤电机组达到与天然气发电相当的排放水平。”国家能源局党组成员、副局长任京东表示，科技创新驱动作用越来越强，水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源装备制造产业链不断完备，全球最大规模的电动汽车充电和加氢网络顺利建成。

在科技创新的引领下，能源领域将加强煤炭清洁高效利用，“十四五”期间计划改造煤电规模合计6亿千瓦左右，扎实推动二氧化碳捕集利用封存技术示范应用，并大力推进风电、太阳能等的高质量发展，推动水电、核电重大工程建设，发展生物质能、地热能等其他可再生能源，并积极构建新型电力系统。

在粮食安全方面，坚持“藏粮于技”是国家粮食安全保障体系建设的重要举措之一。国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局党组书记、局长丛亮介绍，现代种业等科技支撑，不断为粮食安全注入新动能。在实现种业科技自立自强和种源自主可控，提升农机装备研发和应用水平，健全农作物病虫害等防治体系，加大绿色仓储、高效物流、粮油加工等技术研发力度方面，科技创新均实力在线。

(责编：罗知之、章斐然)

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