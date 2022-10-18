马爱平

原标题：藏粮于技，守护百姓的“米袋子”

在位于乌鲁木齐市三道坝镇杜家庄村的水稻田，植保无人机进行水稻病虫害防治喷洒作业。新华社记者 王菲摄

党的十八大以来，我国农业科技国际竞争力明显提高，整体水平从世界第二方阵迈入第一方阵。这十年，粮食产能稳定提升，农产品品种更加丰富，农村电商快速发展，建成一批高标准农田，粮食作物良种基本实现全覆盖，农业科技已成为保障粮食安全和重要农产品供给、突破资源环境约束、引领农业农村现代化的强劲引擎、根本动力和战略支撑。

“瞧！这就是‘无人种植’‘智慧农业’。”在位于北京市大兴区长子营镇的一座现代化水培植物工厂中，年轻一代“新农人”正将农业智能化的畅想变成现实：他们所采用的农业智慧种植应用系统，只需极少人力就能生产出数倍于以往的新鲜蔬菜。这种系统不仅能自动识别蔬菜重量，自动判断蔬菜生长状态，还能自动提醒采收，自动检测害虫种类及数量，甚至能自动输出植物保护方案。

在这里，你能看到郁郁葱葱的芝麻菜、鸡毛菜和奶油生菜等平铺生长在数块种植板上，种植板下流动的是精准配置的营养液，可以提供蔬菜生长所需的所有营养。一辆自动导向小车在苗床间“巡逻”，通过双臂上的摄像头拍摄蔬菜照片，记录生长状态。

党的十八大以来，我国农业科技国际竞争力明显提高，整体水平从世界第二方阵迈入第一方阵。全国农业科技进步贡献率超过61%，作物良种覆盖率超过96%，自主选育品种占95%，粮食单产提高对总产增加的贡献率超过66%，主要农作物耕种收综合机械化水平超过72%，农业科技已成为保障粮食安全和重要农产品供给、突破资源环境约束、引领农业农村现代化的强劲引擎、根本动力和战略支撑。

绿色农产品被摆上餐桌

金色麦浪美如画，机声隆隆收割忙。庄稼丰收在望，河北省邯郸市馆陶县房寨镇房寨北村村民王章利喜上眉梢：“今年村里的小麦普遍秆壮穗大，亩产1300—1500斤没问题。相比2012年，十年间小麦亩产量增加了200多斤。”

高产试验田的成果更是喜人。今年6月9日，河北省邯郸市大名县金滩镇石家寨村对种植节水高产小麦新品种“马兰1号”的两块小麦高产田进行实打实收，亩产达到1722斤，比去年小麦最高亩产量高出120斤。

“这十年，我国粮食产能稳定提升，产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，十年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高，达到13657亿斤。人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。”在今年6月27日中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示。

藏粮于地、藏粮于技。“我们紧紧抓住耕地和种子两个要害，夯实粮食生产物质基础。十年来，将10.58亿亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定落实到省、到县、到地块，累计建成9亿亩高标准农田；培育推广了一批高产优质、多抗广适的突破性新品种，粮食作物良种基本实现了全覆盖；加快建设三大国家级育制种基地和216个制种大县、区域性良繁基地，农作物自主选育品种面积占比超过了95%，做到了中国粮主要用中国种。”邓小刚说。

在山东莘县河店镇，大棚西红柿正是丰收时节，村民们兴奋地采摘着成熟的果实。交易市场上，入目尽是红彤彤的一片。

河店镇是长江以北最大的西红柿生产基地和交易市场，全镇西红柿年产量4亿斤，交易量在5亿斤以上。

河店镇杨炉村是当地种植西红柿的代表村之一。该村通过党支部领办合作社，巩固脱贫攻坚成果，建起高标准育苗温室，人均纯收入达到2.5万元以上。

“十年间，莘县瓜菜播种面积由92万亩增加到102万亩；日光温室由26万座增加到30万座；面积200亩以上、成方连片的生产基地由260处增加到326处；食用菌栽培面积稳定在650万平方米以上，年产量由440万吨增加到520万吨。莘县瓜菜菌种植面积和总产量一直稳居全国县域第一。”莘县县委副书记、县长张云生说。

“这十年，我国农产品品种更加丰富多样，棉、油、糖、胶产业稳定发展，肉蛋奶、水产品、果菜茶等供给充裕。农产品品质持续优化升级，质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，越来越多的绿色优质农产品被摆上百姓餐桌。”邓小刚说。

“土产品”搭上“新平台”快车

短视频、直播是近几年突然火起来的“新鲜玩意儿”。如今，短视频、直播也在展现着广袤乡村大地上的好物、好景、好人。眼下，在大江南北，主播们正在以丰收为契机，讲述着乡村振兴的故事。

潮起潮落，又是赶海人收获满满的一天。在短视频里跟视频主播一起赶海，是很多网友最喜欢做的事。

今年秋分日第五个“中国农民丰收节”，跟随快手主播“村里的初七”，广大网友感受到赶海和丰收的快乐，在初七的镜头中品味乡村振兴的故事。

“村里的初七”名叫黄东叶，是江苏省连云港市赣榆区的一名“80后”渔民。目前他在快手平台上的粉丝已达到507万。

2018年，在外打工的他接触到快手平台，于是也学着录制短视频记录生活。

短视频的一个个作品展示了初七这些年的成长。

“经过奋斗和努力，我们家摆脱了贫困，这些年也在想办法带村民们致富。”初七说，他直播带货既卖自己家的产品，也帮村民们卖货，助他们增收。

同样的情景，出现在全国各乡村的田间地头。“家人们！这个是荆芥菜，可以凉拌生吃，在直播间下单，上午下单，下午发货。”在山东莘县东鲁街道盆栽蔬菜基地大棚里，一盆盆青翠鲜嫩的盆栽蔬菜整齐排列，长势喜人。工作人员正在通过直播平台进行线上销售，与此同时，盆栽蔬菜正在打包成箱，发往全国各地。

作为中国蔬菜第一县，山东莘县不断创新蔬菜栽培模式，盆栽蔬菜作为一种新型的蔬菜种植方式，日渐走俏市场。“我们这里的蔬菜品种有30多种，全部是无公害蔬菜。”基地负责人李尤杰说。

“土产品”搭上“新平台”的快车，往日“出村难”的乡村农产品，正加速走向全国。

乡村产业插上电商“翅膀”

在陕西洛川，苹果是当地人民的“致富果”。全县64万亩耕地中，栽植苹果的达53万亩，人均3.3亩，居全国之首。

随着电子商务的兴起，不少人把洛川苹果放在网上销售。作为一名“85后”，“王掌柜苹果”负责人王超就是这样一位搭上电商快车的年轻人。“电商平台为洛川苹果产业带来了巨变。”王超说。

2014年之前，与全国多数初级农产品一样，洛川苹果由果农在田间地头将成品果卖给分销商，再通过分销商销往全国，分销环节复杂、流程过长等问题一直困扰着果农。

2013年，洛川县政府把“洛川苹果”作为主打品牌，全力发展当地电商产业，拉动产业转型升级。数据显示，2014年洛川苹果在网上销售额为400万元，2021年洛川苹果的线上销售额已达12.5亿元，品牌价值达到687亿元，稳居全国水果之首。

“在今年拼多多农货节，我们店里苹果的销量从日均3000单增长到上万单，我们王掌柜品牌一下子火了起来。”王超兴奋地说。

十年间，洛川苹果借助电商平台乘势而上，全面发力标准化生产、冷藏冷链、分级分选、品种改良、精深加工、品牌营销等，打了一场漂亮的全链路数字化“翻身仗”。

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视农业农村电子商务工作，出台了发展农村电子商务、跨境电商等系列文件，同时多次在相关文件中把农村电商作为重要内容进行部署。

2014年以来，多部门开展电子商务进农村综合示范，累计支持1489个县开展电子商务进农村综合示范，建设县级物流配送中心1212个。

“十年来，农村电商迅猛发展，离不开农村信息基础设施建设的持续推进。”中国社会科学院农村发展研究所研究员胡冰川介绍，截至今年6月，我国已实现“县县通5G、村村通宽带”，农村互联网普及率达到58.8%。

近十年成为中国农村电商发展最快的阶段，市场主体活跃，创新成果不断涌现。越来越多的农民运用互联网宣传家乡、宣传特产，打赢脱贫战，共奔致富路。数据显示，2021年中国农产品网络零售额为4221亿元，农村网络零售额为20500亿元，同比增长14.23%，连续6年稳步增长。

(责编：罗知之、章斐然)

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