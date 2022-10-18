央视网消息：首先来看我们的系列报道《奋进正当时 砥砺再扬帆》。这组报道聚焦我国在经济发展、改革开放中取得的成就与突破，展望经济高质量发展的未来前景。第一期聚焦能源领域。能源是经济发展的基石，在过去的十年里，我国能源自主保障能力显著提升，建成了全球最大的清洁发电体系，能源结构不断优化，有力地保障了国民经济的稳定运行。

在北京门头沟的一个居民小区，马翠华正在家里做午饭。在十年前，她还住在附近村子的平房里，用蜂窝煤取暖做饭。2015年，她搬进了回迁安置的楼房，用上了管道燃气和集中式供暖。

马翠华家使用的天然气来自于陕西榆林。马上又要到供暖季，供暖企业正在抓紧准备，保障气源稳定和管线的安全通畅。

中国石油天然气销售北京分公司潭柘寺站站长 刘伟亮：气源从长庆油田，经过陕京三线到达门站，（天然气）从门站通过调压，（输送压力）调到1.2兆帕左右输往下游用户。我们供气设计能力每日在277万立方米，去年一天最高的量是147万立方米。

在管线的另一头陕西榆林，长庆油田正在加紧生产。今年以来，长庆油田在去年最高日供气量的基础上，每天再净增1000万立方米的天然气产量。这个国内最大的天然气生产基地年产气量约占全国的四分之一。

中国石油长庆油田副总经理 王振嘉：长庆油田组织了历史上最大规模的天然气产能建设，新建产能突破110亿立方米，拉动长庆油田2022年全年的天然气产量攀上500亿立方米的历史新纪录。

十年里，我国油气勘探开发形势总体向好。在塔里木盆地的顺北油气田，油气勘探开发近日取得重大突破，目前已经落实4个亿吨级油气区，平均垂直深度超过8000米的千吨井已达17口。

中国石化集团勘探领域首席专家 漆立新：在顺北发现以后，我们用这种模式，在塔里木盆地中部中央隆起带进行探索，在四川盆地、鄂尔多斯盆地也找到了相同类型的油气藏。

数据显示，从2019年开始，国内原油产量连续三年持续增产至1.99亿吨，天然气产量保持年增量超过100亿立方米的较大幅度，快速上产至2076亿立方米。

十年里，作为我国能源安全的“压舱石”，煤炭充分发挥了兜底保障作用。在国家能源神东煤炭集团上湾煤矿，采煤机、液压支架、运煤皮带等设备一刻不停运转着。采煤面的设计采高8.8米，相当于3层楼房的高度。

数据显示，2021年，我国一次能源生产总量43.3亿吨标准煤，超过世界总产量的五分之一。2012年以来，我国人均电力装机实现翻一番，由0.84千瓦增长至1.68千瓦，人均用电量也从3600千瓦时增长至近6000千瓦时，能源自主保障能力显著增强。

十年里，我国能源结构持续稳步优化。在安徽合肥，由于光伏、风电等新能源产业的快速发展，今年第三季度，当地新能源制造企业用电量快速增加。保障用电安全的正是来自于新疆的清洁能源。

2019年9月，新疆准东送安徽皖南±1100千伏特高压输电工程正式投运，这个目前世界上电压等级最高的超级输电工程将新疆清洁能源大基地的电力源源不断地输送到华东地区。

国网能源研究院能源战略与规划研究所所长 鲁刚：2012年以来，（国家电网）累计跨区跨省输送清洁能源电量3.7万亿千瓦时，占跨区跨省输送总电量的42.5%，有力促进了中国西部、北部能源资源的大规模开发和大范围优化配置。

截至目前，我国已建成34条交直流特高压线路，送电规模是十年前的两倍以上。2012年至今，我国风电累计并网装机增长了4倍以上、太阳能装机增长近90倍，新能源在电力装机中的占比也增长近4倍达到26.7%。我国已构建多元清洁的能源供应体系，能源综合生产能力显著增强。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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