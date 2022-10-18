央广网北京10月18日消息（记者王晶）“到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。”

近期，快递包装绿色治理又有新动态。

国家邮政局透露，加快推进快递包装减量化、标准化和循环化，大力实施“9917”工程。“这是必然趋势，快递物流业的绿色化必须加速推进。”快递物流专家赵小敏接受央广网记者专访时说。

邮政免胶带封装箱（央广网记者 王晶 摄）

今年年底投放可循环快递箱（盒）达1000万个

过度包装或电商商品的二次包装，让快递变得越来越“胖”。例如，一个普通的家居用品里里外外包了三层塑料袋，小小的几支笔被放在了多个包装盒内……

网购已成为我们生活中必不可少的环节，但同时也产生了很多类似塑料包装袋、纸箱等生活垃圾。

如今，在绿色发展理念的背景下，对于快递包装的治理呼声越来越高。

2022年，国家邮政局党组研究提出实施绿色发展“9917”工程，并列为邮政快递业更贴近民生七件实事之一。国家邮政局市场监管司副司长管爱光解释称，“9917”工程明确到今年年底，实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，投放可循环快递箱（盒）达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。

“根据现在的要求，在三年内完成快递物流所有包装的可循环化，包括电商平台的包装，以及相关技术的研发，绿色化包装应用等，也会大规模推行。”赵小敏分析。

下一步，国家邮政局将主动与上下游有关部门协同治理，通过立规、强标、联动，推动修订《快递暂行条例》等相关法规，出台快递包装重金属和特定物质限量、限制快递过度包装等强制性国家标准，联合开展调研、推进相关试点，形成齐抓共管的局面。

记者从国家邮政局获悉，截至9月底，全行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，快递包装绿色治理工作取得初步成效。“累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个。”管爱光说。

资料图：河南许昌，包装废弃物回收

推进试点工作 培育快递包装规模化循环应用模式

实现行业的绿色共识是一个循序渐进的过程。近年来，随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等一系列文件出台，餐饮、商超等行业的一次性不可降解塑料吸管、包装袋等的使用大幅下降。

目前各家快递公司也在快递包装绿色化方面进行了诸多努力。例如，使用42毫米“瘦身胶带”代替45毫米胶带，利用“一字”“十字”“井字”等简易打包方式取代过去的“五花大绑”，在网点设置专用回收装置……国家邮政局也于2021年4月组织全行业开展了为期一年的邮件快件过度包装和随意包装专项治理，并印发《邮件快件过度包装和随意包装专项治理方案》。

从方案的落地情况看，记者获悉，通过一年多的治理，全行业采购使用符合标准的包装材料比例和规范包装操作比例同比提升30至50个百分点，电商件不再二次包装率提升了10多个百分点，专项治理取得积极成效。管爱光说：“快递包装外观上‘粽子式’胶带过度缠绕，一次性塑料编织袋过度使用、大箱套小箱、层层套塑料袋等行为明显减少。”

管爱光还进一步指出，过度包装治理是一项系统工程，涉及多个部门职责和地方政府事权，需要从包装设计、生产销售、商品交付、废弃物回收等环节强化全链条治理。

而对电商件而言，赵小敏表示，相关参与主体包括包装供应商、商品生产商、电商平台、平台商家、快递物流企业以及消费者等多个环节。同时，他认为，“如果在整个三年内彻底解决过度包装的问题，对上下游各方来讲，都能享受到可循环带来的红利。”而从长远的角度来讲，他认为，制造端、企业端，包括物流端，每一个环节的潜力都能被激发。不过，最终循环包装还是要通过商业化的运作来实现。

官方也在积极行动助推这一循环理念尽快落地。国家邮政局联合国家发展改革委、商务部和最高人民检察院启动了可循环快递包装规模化应用试点工作，四部门共同研究确定了试点企业，并指派专家对试点企业的方案进行了精细辅导。

下一步，国家邮政局将稳步推进试点工作，积极培育快递包装规模化循环应用模式，加快推进快递包装绿色转型。

资料图：2021年4月29日，上海快递物流展，中国邮政展示的快递中使用的绿色包装产品

鼓励寄递企业在网购环节嵌入可循环包装选用选项

使用绿色快递包装只是第一步，赵小敏表示，更重要的是提升其碳效率。低碳物流是未来发展的必然趋势，通过科技手段来提高碳效率将成为物流企业的主要选择。

眼下，已有多家企业开始有所创新。例如，某物流平台推出“个人减碳账单”新功能，消费者在平台APP搜索“快递包装回收”，进入双11绿色互动页后，可查看去年11月1日以来的个人减碳量，生成自己的“个人减碳账单”。此外，消费者还可以通过“驿站取件”“驿站回箱”和“到站寄件”三种方式增加减碳量，每完成1次“驿站回箱”平均可减少37g碳排放。

管爱光指出，与行业高质量发展的要求相比，快递包装绿色治理工作还存在覆盖全链条的法律标准体系尚未建立，齐抓共管的局面尚未形成，信息化监管手段比较滞后等不足。而为落实《国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，国家邮政局制定了落实措施和任务分工方案，目前正在征求意见建议，后续将在修改完善的基础上印发执行。

值得一提的是，国家邮政局近日透露，鼓励寄递企业联合电商平台在网购下单环节嵌入可循环包装选用的选项和用户体验等界面，增强公众参与度和体验感。

下一步，国家邮政局将坚持系统治理、综合施策，突出重点抓好治理，全面加强邮件快件过度包装治理，落实国家塑料污染治理工作部署。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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