本报北京10月29日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：前三季度，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，业务收入达到74763亿元，同比增长9.8%，增速与1至8月份持平；利润总额为7930亿元，同比增长2.7%。

分领域运行来看，软件产品收入增速小幅提升。前三季度，软件产品收入18313亿元，同比增长9.4%，增速较1至8月份提高0.2个百分点。其中，工业软件产品收入1636亿元，同比增长9.0%。

信息技术服务收入增长放缓。前三季度，信息技术服务收入48681亿元，同比增长10.1%，增速较1至8月份回落0.2个百分点。其中，云计算、大数据服务共实现收入7138亿元，同比增长6.5%，电子商务平台技术服务收入7473亿元，同比增长15.8%。

信息安全收入保持较快增长。前三季度，信息安全产品和服务收入1269亿元，同比增长12.4%，增速较1至8月份提高0.3个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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