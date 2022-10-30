本报记者 田先进

走进安徽六安国家农业科技园区，四处都是忙碌景象。生物组培中心内，科研人员正在无菌环境下进行白芨培育；全程机械化农事服务中心里，数十台大型插秧机、植保无人机、收割机依次排开；在蔬菜种植基地，现代化滴灌设备已投入使用……

“我们现在所处的地方是舒城县桃溪镇，园区中心区域便位于此。经过多年发展，园区已经形成集水稻标准化生产、净菜保鲜加工、生态旅游休闲等产业为一体的融合发展模式，2021年实现综合产值39亿元。”舒城县农业科学研究所所长葛自兵介绍。

位于大别山区的六安，农业资源丰富，发展乡村产业得天独厚。2021年，六安市重点推进农业提质增效“6969”工程，探索农业高质量发展新路径。据六安市农业农村局有关负责人介绍，“6969”工程具体指，用3年时间积极申创6个国家级现代农业产业园、农业科技示范园、农村产业融合发展示范园等；高标准建设优质粮食、蔬菜、茶叶、水果等9个优势主导产业基地；科学规划布局6个绿色食品加工产业园；引进培育9个综合产值10亿元以上龙头企业。

在政府督导调度方面，每两个月召开一次专题调度会，建立“6969”工程月督查、月通报、月调度工作机制；在强化园区建设方面，每个县区建设1个绿色食品加工产业园，积极招引龙头企业，引进农产品加工项目；在搭建平台载体方面，组建农业产业发展投资有限公司，构建集农业产业投资、融资、建设、运营为一体的国有投资平台，提升融资能力和投资效率。

“此外，我们还建立了重点农业企业帮扶联系制度，定期召开座谈会，掌握企业生产经营状况和面临的困难问题，逐一向有关县区和部门交办，限时帮助解决。”六安市农业农村局农业产业化指导科科长杨劲松说。

截至2022年9月，6个现代农业产业园、农业科技示范园、农村产业融合发展示范园规划建设总面积606平方公里，新入驻市场主体65家，累计达1602家，共吸纳各类资本45.5亿元，实现综合产值218.5亿元；新扩建九大优势主导产业千亩、万亩种植基地及规模养殖场154个，实现总产值497亿元；全市6个绿色食品加工产业园规划建设总面积65平方公里，新入驻市场主体51家，累计达293家，实现园区农产品加工业产值300亿元；累计引进培育综合产值10亿元以上龙头企业7家。

“下一步，我们将持续优化布局、调整结构、加大投入，着力构建现代农业全产业链，推动农业产业向高端化方向转型升级，早日将六安打造成全省推进现代农业、实现乡村振兴的示范城市。”六安市委书记叶露中表示。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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