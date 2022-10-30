本报记者 王崟欣

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党的二十大报告提出，建立生态产品价值实现机制。福建省光泽县，人均水资源占有量是全国平均水平的12倍，过去水资源开发利用率却不到5%。现在，当地打造“水生态银行”，集中收储、开发、提升，在保护水质的基础上，发展与水相关的多样化产业。水活了，水资源的价值转化路径也通了。

水从武夷山倾泻而下，进入福建省南平市光泽县县城。这个地处闽江源头、武夷山国家公园西部的小城，依水而生。人均水资源占有量是全国平均水平的12倍，光泽县全流域水质常年全优，是福建省唯一全流域水质达到国家Ⅱ类及以上标准的县。

量大质优的水资源，如何变为发展优势？近年来，当地坚持做活“水文章”，通过“水生态银行”平台，对水资源进行集中收储、开发、提升，在保护水质的基础上，发展出包装水、绿色种养、休闲旅游等产业，探索出一条水资源生态价值转化的绿色发展路子。

以水为基，打造饮用水品牌

担任光泽县水利局局长多年，陈正文对一组数据印象深刻。

2017年，陈正文曾请人统计全县水资源利用情况。看到测算数据，陈正文很惊讶——全县水资源总量42.99亿立方米，水资源开发利用率不到5%，优质水资源的利用率几乎为零。

“水是光泽县的优势，可过去，水资源几乎只用在了居民饮用和传统的农业灌溉上。”陈正文说，水资源分散、开发规模小、效益低，制约了水资源经济价值的实现。

绿水青山就是金山银山。一湾“生态水”，如何变成“富民泉”？

摸清家底是前提。光泽县请专业团队对全县水资源进行摸排，绘制水资源“一张图”，并基于此制定水资源配置规划。之后，开展水系治理、水库建设、水岸整治提升……一系列前期工作为水资源的合理利用打牢了基础。

“生态水”变“富民泉”，转化机制是关键。2018年，适逢南平市出台“生态银行”试点实施方案，提出建立“生态银行”，整合转化全市生态资源优势，构建资源向资产资本转化的平台。依托优质水资源，光泽县成为“水生态银行”试点县。

“所谓水生态银行，就是引入银行的概念，便于对水资源进行集中开发利用。”光泽县水利局二级主任科员吴光明介绍，“水生态银行”可以看作一个平台，通过这一平台，将原先零散的水资源进行收储整合，转化为“水”产品，引入并发展“水”产业。

“水”产品从哪里来？光泽县想到的第一个办法是卖饮用水。福建武夷山水食品饮料有限公司生产车间内，取自地下266米的花岗岩裂隙水，经过层层过滤、包装等工序，变成一瓶瓶饮用天然矿泉水。“单条小瓶生产线每小时就能生产2.4万瓶，每年共有10万吨优质水资源得到有效利用。”公司综合部工作人员叶玲介绍，水资源带来的不仅是产品，更是品牌价值。依托光泽县独特的地理位置和优质水资源，公司打出武夷山矿泉水品牌，在市场上很受欢迎。

以水为引，导入优质水产业

寨里镇百石村，占地800亩的现代渔业产业园初具雏形。产业园上游的肖家坑水库，来自武夷山的优质水资源缓缓汇入。经管道运输后，肖家坑水库的水进入园区内，供给渔业养殖和生产。

站在产业园中，泽汇渔业（光泽）有限公司负责人谢军仍清晰记得，自己和团队发现这片土地时的激动心情。而在此之前，他们已经在省内由南向北、由沿海向内陆，找寻了一年之久。

泽汇渔业主打高端鳗鱼养殖。谢军介绍，2017年，出于业务发展需要，公司开始在全省寻找合适的鳗鱼养殖地，同时配套鳗鱼深加工、鳗鱼饲料生产、仓储物流运输等系列产业。

“鳗鱼养殖对水质要求很高。”谢军回忆，在来光泽县之前，他们几乎把省内跑了个遍。

而此时，明确了“水经济”发展思路的光泽县，已经初步完成了对水资源的统筹规划，正积极依托“水生态银行”平台，寻找相关产业。

但光泽县仍有顾虑：导入水产业，必须以保护水资源为前提。此前，当地也有渔业养殖，但方式粗放，很容易污染水体。大规模的鳗鱼养殖，会不会对水环境造成破坏？

“不同于传统养殖中的尾水直排，泽汇渔业使用循环水养殖工艺，每天仅产生5%的尾水。这5%的尾水经过处理，排放时能够达到国家一级A类水质标准。不仅如此，由于循环利用水资源，相比传统养殖，可以节约99%以上的用水量。”谢军介绍。

双方最终达成合作。

眼下，泽汇渔业的养殖车间内，首批投产的鳗鱼就要上市。“产量预计在5000吨左右，产值约5亿元。”谢军说。

近年来，依托优质水资源，光泽县引入多家知名企业，发展对水源和水质要求较高的茶叶、中药材等产业，形成了与水资源相关的生态食品产业集群。2021年，光泽全县工业增加值32.88亿元，同比增长8.4%，其中食品制造业同比增长19.8%，共带动2.1万人稳定就业，占全县人口总数的15.2%。

泽汇渔业所在的百石村村口，新建成的双车道水泥路宽阔干净。村党支部书记高聪算了一笔账：泽汇渔业的落地，不仅带动村子富余劳动力年均增收4万多元，村集体每年还能获得7万多元的分红。“更重要的是，过去的空壳村，如今陆续有年轻人回来了。”对着墙上的村庄规划图，高聪边比画边介绍起发展思路。对于村子的未来，这名1994年出生的年轻村支书信心满满。

以水为媒，水美乡村人气旺

距离县城不到3公里，鸾凤乡油溪村内，村民傅文燕正端着盘子，在自家农家乐里忙得不可开交。而刚刚，她还一身职业套装，带游客在村子里参观。过一会儿，傅文燕又得换上旗袍，登上村里晚会的舞台。

地处饶坪溪沿岸，和光泽县的其他不少村庄一样，油溪村水资源丰富，因水而建。家家户户门口的水缸，装着一家人的生活用水，到河里玩水、下水捉鱼，更是傅文燕儿时喜欢的娱乐活动。

然而，油溪村也一度面临和其他山村同样的问题：人口外流、发展滞后，外面的发展日新月异，而在大山深处，村里的时间像是凝固了，少有人问津。

2017年，在福州工作的傅文燕回村探亲，沿着饶坪溪转了一圈，就不想走了。休闲广场、公园、凉亭、步道……过去河道淤积、河岸杂乱的饶坪溪，经过整治成为一道风景线，沿岸的村子也有了人气。

“做活水文章，我们除了发展与水直接相关的产业，还探索以水为媒，在河道的整治提升中，配套基础设施，打造水美乡村示范带，让水成为造福百姓，提升人民幸福感的水。”吴光明介绍。

2021年，依托饶坪溪沿岸水美景观带，光泽县将上中下游的饶坪、油溪、上屯三个村子，打造成当地乡村振兴示范带。如今，夜晚的饶坪溪，灯光醉人，一条集摄影、徒步、露营、骑行、垂钓等功能于一体的水美乡村景观带正徐徐铺展。2021年9月，依托饶坪溪生态美景，棕榈房车基地落成，进一步带动乡村旅游发展。

傅文燕的农家乐开张了。“菜是本村菜地里摘的，吃饭需要预订。周末一天最多能有30多桌客人！”说话的空当儿，傅文燕端起一盘红烧肉。农家小院里，饭菜飘香。

“未来，我们将继续把水产业作为全县发展的重点产业，护好水资源、做大水平台、做强水产业、做响水品牌，让水资源真正成为泽被子孙的幸福水。”光泽县委书记陈中民说。

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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