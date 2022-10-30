本报长沙10月29日电 （记者孙超）第二十三届中国中部（湖南）农业博览会28日在湖南长沙开幕。本届农博会以“品牌引领现代农业，科技赋能乡村振兴”为主题，展览面积9.5万平方米，规划了农业科技种业馆、乡村振兴馆、长株潭馆、中部省际及特色美食馆、农机装备馆、特色产业馆等展馆。农博会期间将举办中国中部农业品牌大会等活动，同期举办系列专业论坛和品牌推介、产品订货会和数字农业创新发展高峰论坛。

本届农博会重点展示新时代“三农”工作新成就，聚焦农业品牌建设、优势特色产业、现代农业科技、现代农机装备、种业和农业配套服务等成果，积极构建政策解读、信息发布、产销对接、产业融合、品牌孵化、对外合作等平台。

中部农博会已成功举办22届，成为中部6省份展示农业发展成果的重要窗口。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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