农业农村部10月29日发布前三季度农业农村经济运行情况。前三季度，农业农村经济总体保持良好发展势头，实现稳中向好、稳中有进。第一产业增加值54779亿元、同比增长4.2%，为保民生防通胀、稳定经济大盘提供坚实支撑。前三季度，农业农村经济稳中向好，稳中有进，是如何实现的呢？

粮食生产稳定向好

全年粮食有望再获丰收

农业农村部表示，今年以来，我国粮食生产稳定向好，全年粮食有望再获丰收。夏粮早稻已经丰收到手。夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤。早稻产量562.5亿斤 ，比上年增加2.1亿斤。

秋粮有望再获丰收。今年东北、黄淮海、西北地区光温水匹配较好，秋粮长势是近几年最好的，南方高温干旱影响总体有限。目前，秋粮收获近九成。

大豆油料扩种成效明显。今年，启动国家大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模，推广大豆玉米带状复合种植超过1500万亩，大豆面积增加较多。夏收油菜籽面积、单产、总产实现“三增”，花生、油葵等其他油料作物呈稳产态势。

秋冬种进展总体顺利。冬小麦播种过八成，冬油菜播种过七成。

粮食有望再获丰收 好形势为何来之不易？

今年，我国粮食生产克服去年北方罕见秋雨秋汛、冬小麦大面积晚播、局地发生新冠肺炎疫情等不利因素的影响，应对南方局部严重高温干旱的挑战，实现了夏粮、早稻增产，全年粮食生产有望再获丰收。这样的好形势来之不易。那么，这是如何实现的呢？

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：跟往年相比较，今年的不利因素异常多，但是我们仍然获得丰收。

为保障国家粮食安全，今年，中央首次实施粮食安全党政同责考核，扩大产粮大县奖励资金规模，提前下达耕地地力保护补贴1205亿元，先后下拨400亿元实际种粮农民一次性补贴，继续提高小麦、稻谷最低收购价，形成重农抓粮的强大合力。

各地全力抗涝抢播、千方百计稳住冬小麦面积，扩种春小麦，夏粮面积继续恢复性增长。早稻、秋粮面积也稳中有增。在关键时间节点，中央财政安排70多亿元支持小麦促壮稳产，安排100亿元支持秋粮抗击高温干旱。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：全国晚播的小麦大概有1亿多亩，占整个小麦的播种面积三分之一。面对这样的一个情况，国家及时出台政策，把农业生产能力放在突出的位置，采取超常规的、有力的措施，即使我们遇到不利的自然灾害，我们也能够夺取丰收。同样今年南方特别是长江流域，出现了异常的旱情，我们把灾害的损失降到最低程度。从全国来看，我们的秋粮丰收应该不成问题。

脱贫攻坚成果持续巩固

农业农村部表示，今年以来，脱贫攻坚成果持续巩固，守住了不发生规模性返贫底线。

前三季度，脱贫地区特色产业加快发展。832个脱贫县每个县都培育了2到3个优势突出、带动能力强的主导产业，中央衔接资金用于产业发展的比重达到55%以上。累计帮助脱贫地区销售农产品797.4亿元，有力带动了脱贫群众增收。

前三季度，全年就业帮扶任务全面完成。实施“雨露计划+”就业促进行动，做好脱贫人口稳岗拓岗转岗工作。9月底脱贫劳动力务工规模达到3268.7万人，超额完成年度目标。

前三季度，监测帮扶机制进一步健全。截至9月底，超过65%的监测对象已消除返贫风险，其余人员均已落实帮扶措施，经过一段时间努力可消除风险。

不发生规模性返贫 底线是如何牢牢守住的？

脱贫攻坚取得全面胜利来之不易，不发生规模性返贫，是今年农业农村工作要守住的底线之一。面对上半年很多不利的因素，这一底线是如何牢牢守住的？如何发现那些存在返贫风险的困难群众？又如何有针对性地落实帮扶措施，消除返贫风险？来听专家的解读。

专家表示，脱贫群众内生动力增强，是没有发生规模性返贫的重要原因之一。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：虽然上半年面对很多不利的因素，但是很多的脱贫农民他们都是自己要想办法，通过就业，通过发展产业。外地或者出不去，就在本地创业业，这是没有规模返贫一个非常重要的原因。

李国祥表示，各项帮扶措施，对巩固拓展脱贫攻坚成果发挥了重要作用。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：各级政府都积极落实国家的部署，采取多种措施对我们的脱贫群众，特别是我们的一些有返贫风险的边缘户，实施帮扶政策措施。比如有一些边缘户，面对这种返贫风险的时候，我们提供公益的岗位，通过国家实施重大工程，给农民提供更多的就业机会。

此外，不断健全的监测帮扶机制，也及时消除了返贫风险。

前三季度我国农民收入平稳增长

前三季度，我国乡村富民产业培育壮大，农民就业增收渠道不断拓宽，人均可支配收入平稳增长。

农产品加工业稳定发展。前三季度农副食品加工业增加值同比增长1.9%。9月份农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数59.7%，为2021年以来最高水平。

新产业新业态持续发展。农产品网络零售额3745.1亿元，同比增长8.8%。乡村游、近郊游、周边游不断升温，乡村休闲旅游持续恢复。

在产业带动、就业创业拉动下，农民收入平稳增长。前三季度农村居民人均可支配收入14600元，实际增长4.3%、增速快于GDP1.3个百分点、快于城镇居民2个百分点。

农民增收保持较好形势 “动力源”在哪？

今年以来，因疫情多点散发，农民外出务工就业压力加大，农资价格持续上涨，大幅推高农业生产成本等问题，都给农民持续增收带来不少困难。在这种情况下，农民收入平稳增长，是如何实现的？“动力源”在哪？来听专家的解读。

专家表示，发展乡村富民产业，是农民增收的“动力源”。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：在乡村振兴产业方面，各个地方都采取积极的措施，抓主导产业，通过主导产业给农民创业提供机会，给农民就业，给农民增收，拓展空间。农民还可以通过入股，获得财产性的收益，今年农民增收保持持续较好的态势。

今年以来，大部分农产品价格行情较好，农村电商等新业态蓬勃发展，也增加了农民经营收入。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥：对于农民来说，既丰产又丰收，所以说今年我们农民的增收形势应该来说还是比较好的。

(央视新闻客户端 总台央视记者 梁丽娟 王凯博 陈烨炜 薛建启 宋建春）

(责编：杨曦、陈键)

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