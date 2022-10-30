龙敏

原标题：RCEP和“一带一路”引领 外商投资福建较快增长

中新社福州10月29日电 (记者 龙敏)今年生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和共建“一带一路”引领，外商投资福建呈现较快增长的态势。福建省商务厅29日通报，今年1-9月，福建省实际使用外资44.9亿美元，同比增长23%。其中，RCEP成员国对闽投资增长65.6%，东盟地区增长156.1%，“一带一路”沿线国家和地区增长184.5%。

随着RCEP的政策红利释放，福建与RCEP成员国以及东盟交流合作迈向更大规模、更宽领域、更高层次。今年以来，2022福建-RCEP国家经贸合作对接会、中国(福建)—菲律宾经贸合作推介会、中国(福建)-新加坡国际高新企业合作发展峰会等先后举办。

今年9月举办的首届中国(福建)-新加坡国际高新企业合作发展峰会上，中新国际高新企业(福州)基地项目、丰树福州智慧供应链及配送产业园合作项目正式签约，合同金额达41.3亿元(人民币，下同)，将为闽新合作注入新动能。新加坡创士锋创始人兼CEO李葳指出，在世界经济增长乏力的背景下，RCEP的实施消除了贸易壁垒，畅通了投资渠道，激发了市场活力。

获批成为“21世纪海上丝绸之路”核心区以来，福建成为“一带一路”沿线国家和地区投资的热门区域。今年6月，福建省发改委批复核准福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目(中沙古雷乙烯项目)，项目总投资420.7亿元，标志着福建迄今一次性投资最大的中外合资项目正式落地。该项目由福建省能源石化集团有限责任公司与全球石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)合资建设，将在位于漳州市的古雷石化基地投资建设一套年产150万吨乙烯及下游深加工联合装置，共采用19项全球领先工艺技术，建成后年产值约300亿元，将带动上下游投资超千亿元。

高技术产业、制造业吸收外资占比提升也是福建引外资的突出亮点之一。数据显示，今年1-9月，福建高技术产业实际使用外资增长49.6%，占全省34.2%；制造业实际使用外资增长99%，其中石油化工业增长912.3%。(完)

(责编：杨曦、陈键)

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