张雪泓

原标题：直播滤镜下，网购珠宝要有甄别和存证意识

直播间购买彩宝吊坠，收货后却发现了瑕疵划痕，消费者第一时间申请退货退款，却被商家诉至法院。近日，北京互联网法院审结了某商家诉王先生及电商平台信息网络买卖合同纠纷一案，最终认定商家败诉。法官提醒消费者，直播间下单贵重物品要有甄别和存证意识，切勿迷失在各种“美颜滤镜”中。

原告某公司在某电商平台开设直播间售卖彩宝吊坠，直播画面及回放展示图片中显示吊坠完好无瑕疵。2021年2月，消费者王先生在观看直播回放后下单购买吊坠，实付款5万元。王先生收到商品后发现，吊坠上的一颗蓝宝石存在划痕，便立刻在平台上发起退货退款，平台随即冻结该笔货款。

原告某公司认为，在交付商品之前，已经通过视频和图片等方式向被告王先生充分展示了商品详情，并不存在任何裂痕或瑕疵情形。因此，原告认为商品属于合格商品，不存在违约行为，故诉至法院，请求判令被告王先生及电商平台履行合同，支付货款。

被告王先生辩称，直播视频中看不出存在裂痕，是因为直播有滤镜，而且裂痕需要放大看才能看清楚。王先生称，自己在收货后发现了货物瑕疵，便按照正常流程第一时间向原告发送收到的吊坠照片，并标注了划痕。原告属于未按合同约定交付货物，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

北京互联网法院审理认为，被告王先生在原告某公司网店购买涉案吊坠并付款，各方均认可存在买卖合同关系，意思表示真实，合法有效，故双方网络购物合同关系成立，均应依约履行。虽然涉案吊坠的直播视频及原告发送给被告的视频中，均不能看出涉案吊坠的宝石上存在裂痕，但视频均系在正常画面中对吊坠的展示，并未进行放大展示。本案中存在裂痕的宝石尺寸细小，直径只有5毫米，不能排除存在因角度及画面大小问题而在直播及视频中无法看到裂痕的可能性。被告王先生提交的吊坠照片放大后，可以看到其中一颗蓝宝石确实存在裂痕。

综上，被告王先生已就所涉订单支付了相应货款(因双方争议，货款已被平台冻结)，但原告某公司并未按照约定交付货物。故在原告未交付约定货物且买卖双方产生争议的情况下，法院不予支持原告要求被告支付货款的诉讼请求，判决驳回原告某公司全部诉讼请求。目前该案判决已生效。

本案主审法官表示，网络购物在交易主体认定、合同订立、商品交付、价款交付、售后服务、纠纷解决等方面和传统购物模式都有不同。近年来，直播购物中掀起珠宝玉器的风潮，消费者在观看网络直播下单贵重物品时，要有甄别和存证意识，购买前仔细询问商品的细节问题，如售前质量保证、售后保障退货换货的条件及范围等，及时留存直播录像、回放、聊天记录等。一旦商品出现问题，消费者要第一时间与店铺卖家进行沟通，协商售后处理办法。若无法解决，双方可以申请平台介入或寻求市场监管部门、消费者权益保护委员会的帮助，必要时，可以通过司法手段维护自身合法权益。（法治日报）

(责编：杨曦、陈键)

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