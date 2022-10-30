金观平

原标题：39万亿元，彰显外贸发展澎湃活力

实行更加积极主动的开放战略，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国扎实推进稳外贸，促进贸易创新发展，外贸发展取得历史性成就，高质量发展迈出新步伐。

非凡十年，中国外贸交出了亮眼成绩单。货物贸易进出口量连创新高，从2012年的24.4万亿元增加到2021年的39.1万亿元，增量高达14.7万亿元。以人民币计，2021年中国货物贸易进出口总值同比增长21.4%；以美元计，2021年中国进出口规模达6.05万亿美元，这是在2013年首次达到4万亿美元后，连续跨过5万亿美元、6万亿美元两大台阶。从2017年以来，我国已经连续五年保持世界货物贸易第一大国地位。中国不但向全球市场提供物美价廉、琳琅满目的商品，也为各国提供了更广阔的中国市场发展机遇。

中国对外贸易不仅有数量上的优势，而且质量也在不断提升。

十年来，我国对外贸易高质量发展持续推进，长期向好发展的基础更加雄厚。贸易结构不断优化。中西部地区进出口占比显著提高，民营企业带动作用更加突出，汽车、船舶等高技术含量、高附加值产品逐步成为新的增长点，汽车出口额比2012年增长150%。贸易创新发展成效显著。贸易新业态新模式不断涌现，跨境电商综试区已经扩展到132个，区内企业建设海外仓超过2000个，市场采购贸易方式试点扩展到39个。市场多元化取得积极成效。积极拓展亚洲、拉美、非洲等新兴市场，贸易伙伴不断增多，市场布局日益优化，与26个国家和地区签署了19个自贸协定，与自贸伙伴贸易额占比达到了35%。

外贸对国民经济发展和世界经济复苏贡献突出。外贸作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，直接和间接带动就业人数达1.8亿。2021年，货物与服务净出口拉动GDP增长1.7个百分点，对GDP增长贡献率达到20.9%。我国进口对全球进口增长的贡献率达到13.4%，有力促进了世界经济复苏。

党的二十大报告提出，推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。加快建设贸易强国。推动共建“一带一路”高质量发展。深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。这为当前和今后一个时期我国对外开放和外贸发展指明了工作重点和发展方向。

当前，世界经济复苏乏力、地缘冲突加剧、新冠肺炎疫情反复，我国外贸发展面临着严峻复杂的国内外形势。要继续坚持稳中求进工作总基调，深入落实各项稳外贸政策，全力以赴稳住外贸外资基本盘，推动外贸高质量发展，服务构建新发展格局。

提升外贸质量效益是稳外贸的首要任务。要持续推进优进优出，大力发展高技术、高质量、高附加值产品贸易，推动劳动密集型产品高端化、精细化发展。支持品牌产品出口，增加能源资源产品、优质农产品进口，加快培育进口贸易促进创新示范区。同时，要进一步支持外贸创新发展。积极支持跨境电商、海外仓、市场采购贸易方式等新业态新模式的发展；大力发展数字贸易，提升贸易数字化水平，加快贸易全链条数字化赋能；建立绿色低碳贸易标准和认证体系，培育绿色低碳贸易主体，加快推动绿色贸易的发展。

要继续推动内外贸一体化发展。完善内外贸一体化的调控体系，促进法律法规、监管体制、质量标准等相互衔接，培育内外贸一体化的平台，支持发展同线同标同质产品，推动外贸企业多渠道拓展内销市场。

要继续全力保障外贸产业链供应链稳定，努力缓解全球产业链供应链堵、断等问题，持续优化营商环境，提升贸易便利化水平。

要进一步加强国际合作。办好进博会、广交会、服贸会等重大经贸展会，坚定维护多边贸易体制，积极参与世界贸易组织的改革，用好《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程，深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作。

见出以知入，观往以知来。外贸高质量发展取得历史性成就，是我国加快建设开放型经济新体制的重要成果。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。要切实贯彻落实党的二十大精神，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，以贸易创新为动力，推动外贸稳定发展，增强外贸综合竞争力，不断丰富和拓展中国式现代化的贸易篇章。

(责编：杨曦、陈键)

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