姚 进

原标题：外汇市场韧性明显增强

10月28日，国家外汇管理局公布的外汇收支数据显示，前三季度，银行结售汇和涉外收支双双保持顺差格局，银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。专家认为，当前我国经济运行恢复向好，国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定。

“今年以来，国际形势复杂严峻，主要发达经济体通胀高企下加快收紧货币政策，国际金融市场波动加剧。我国跨境资金流动总体稳定，外汇供求保持基本平衡，外汇市场韧性增强的特征更加明显。”国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰说。

今年以来，跨境资金基本保持净流入态势。前三季度，银行代客涉外收支顺差714亿美元，其中涉外外币收付顺差1219亿美元。3月份以来，除7月份涉外外币收付净流出16亿美元外，其他月份均为净流入。

经常账户、直接投资等基础性国际收支继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。丁志杰介绍，上半年我国经常账户顺差1664亿美元，同比增长43%，继续保持在合理区间。从全球范围看，受世界经济复苏乏力、大宗商品价格上涨等因素影响，今年以来，多个传统经常账户顺差国家都出现顺差明显下降态势，部分经常账户逆差国家则出现了逆差扩大，我国是少数实现经常账户顺差规模逆势增加的经济体。同时，据商务部统计，前三季度我国实际使用外资同比增长18.9%，体现我国经济前景长期向好以及巨大市场规模的吸引力。

外汇交易模式以及跨境收支结构更加优化，当前外汇市场主体交易行为更加理性。丁志杰进一步表示，前三季度，企业将外汇兑换成人民币的结汇率同比提升1.2个百分点，体现了“逢高结汇”的理性交易模式，也说明相关主体汇率预期总体平稳。同时，企业汇率风险中性意识进一步提升，前三季度企业运用远期、期权等管理汇率风险的外汇衍生产品交易规模同比增长31%，套保比率较2021年提高4.3个百分点。

近期，人民币对美元汇率波动再次引发市场广泛关注。对此，中国民生银行首席经济学家温彬认为，展望未来，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面不会改变，我国国际收支与跨境资金流动将继续保持平稳，为人民币汇率保持合理均衡水平提供良好的基本面支撑。

丁志杰表示，受内外部因素共同影响，今年以来在外部环境波动的情况下我国跨境资金保持总体稳定，这主要体现了内部稳定性因素起到的积极作用。未来，在宏观经济、国际收支以及外汇市场等方面因素的支撑下，我国跨境资金流动仍有望总体保持平稳有序的发展格局。

首先，我国经济回稳向好的态势将进一步巩固，继续为跨境资金流动的稳定性提供坚实基础。当前我国经济保持恢复发展态势，未来，稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，经济持续恢复的动能将加快。同时，我国高水平对外开放稳步推进，营商环境持续优化，将继续为跨境投资创造良好的宏观环境。

其次，我国国际收支结构更加稳健，适应和应对外部环境变化的能力增强。一方面，基础性的国际收支顺差保持稳定，继续发挥稳定外汇市场的积极作用。我国制造业转型升级稳步实施，贸易新动能持续涌现，预计货物贸易和经常账户顺差继续保持在合理区间。同时，我国良好的经济发展前景能够给国际投资者带来持续稳定的回报，外商来华长期投资的意愿依然较强。另一方面，对外资产负债结构不断优化。截至2022年6月末，我国对外净资产2.1万亿美元，外汇储备稳居世界第一。同时我国外债负债率在主要经济体中处于较低水平，债务偿付风险总体可控。

中银证券全球首席经济学家管涛表示，我国外汇市场韧性在改革发展中明显改善，在合理均衡的水平上保持人民币汇率灵活性，也可以更好调节和平衡跨境资金流动，促进外汇供求和国际收支自主平衡，促进宏观经济稳定。

(责编：杨曦、陈键)

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