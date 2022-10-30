佘慧敏

原标题：五万亿元技术要素市场怎么建

到2025年，全国技术合同成交额要达到5万亿元。科技部官网近日公布《“十四五”技术要素市场专项规划》确定的这个具体目标，引起广泛关注。

党的二十大报告提出，构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。5万亿元技术要素市场如何才能建成？

这要看发展基础和发展速度。在“十三五”时期，我国技术要素市场呈现良好发展态势。2020年，全国共登记技术合同54.94万项，成交金额2.83万亿元，是“十二五”期末的2.87倍，年均增长23.49%。可以看出，如果“十四五”期间继续保持高速增长，5万亿元的目标并不难实现。

但要圆满实现规划目标也并不容易，主要难度不在于“5万亿元”这个数额，而在于各项制度是否健全完善，是否能建成一个高标准的技术要素市场。

当前，我国经济进入高质量发展新阶段，新的发展理念和发展格局对技术要素市场建设提出了新的更高需求。按《规划》明确的发展目标，“十四五”期间，我国要基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准技术要素市场。

要明确指导思想，把握基本原则。技术要素市场是社会主义市场经济体制的重要内容，这意味着我们必须按高水平社会主义市场经济体制的要求来构建高标准技术要素市场。

此前发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中，已经分类提出了土地、劳动力、资本、技术和数据这五个要素市场改革的方向。此次公布的专项规划，则是一个更具备可操作性的指导方案。建设高标准技术要素市场，显然需要找到五大要素市场建设的共同点，把握住“市场决定，有序流动”“健全制度，创新监管”等共同的基本原则，坚持社会主义市场经济的根本方向，使市场在国家宏观调控下对资源配置起决定性作用。

要直面困难挑战，抓住时代机遇。技术要素的本质和属性不同于其他常见的生产要素。它具有非标性和依附性，链条长、风险大、不确定，大多需要依附于特定研发组织或科技人才而存在。这决定了技术是一种生产难、确权难、交易难的特殊商品，也决定了技术市场是一种建立难、定价难、监管难的特殊市场。

因此，建设高标准技术要素市场，需要认识技术要素的特殊性，直面技术要素市场所面临的现实困难挑战，并一一加以解决。比如，技术要素市场中存在一个影响科技成果转化的普遍问题：科技成果不卖是一张废纸，卖了可能存在国有资产流失的风险。针对这个问题，《规划》明确提出探索建立高校院所职务科技成果区别于现行国有资产的管理制度，开展高校院所职务科技成果单列管理改革试点，推动高校院所科技成果管理从“行政控制资产”向“市场配置资源”的转变。

健全科技成果产权制度、强化高质量科技成果供给、建设高标准技术交易市场、提升技术要素市场专业化服务效能、促进技术要素与其他要素融合、加速技术要素跨境流动，从《规划》提出的6项重点任务细则看，这份文件对五大要素市场建设的共性和技术要素市场建设的特殊性有充分认识，期待高标准技术要素市场早日建成，助力实现高水平科技自立自强。

(责编：杨曦、陈键)

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