梁 明

原标题：跨境电商显示巨大市场活力

党的二十大报告提出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

今年以来，相关部门多次出台政策举措，推动跨境电商发展提质增效。作为外贸新业态之一的跨境电商，为何成为稳外贸的重要抓手？跨境电商行业发展空间有多大？如何助推外贸高质量发展？

拓展外贸发展新空间

跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。面对复杂多变的贸易环境，跨境电商显示出巨大的市场活力和增长韧性，已成为我国外贸高质量发展的有生力量和新的重要抓手。

数据显示，2017年以来的5年间，我国跨境电商进出口规模增长近10倍。2021年，跨境电商进出口金额达1.92万亿元，同比增长18.6%；其中出口金额1.39万亿元，增长28.3%，占总出口金额的比重从2015年的不到1%上升为6.4%。

从商品看，九成以上的跨境电商货物为消费品。进口商品主要包括美妆及洗护用品、医药保健与母婴产品及生鲜食品等；出口商品种类更加丰富，正逐步从服饰鞋包、家居家纺等劳动密集型产品向电子数码、智能家居等技术密集型产品升级。

从企业主体看，跨境电商大幅降低了国际贸易的专业化门槛，使一大批“不会做、做不起、不能做”的小微主体成为新型贸易经营者。截至2022年一季度，在跨境电商综合试验区线上综合服务平台备案的企业已超4.6万家，成为外贸创新发展的一股新势力。

在行业迅速壮大的同时，跨境电商发展环境也在不断优化。国务院先后分6批设立132个跨境电商综合试验区，覆盖30个省区市。多部门探索形成以“六体系两平台”为核心的跨境电商综试区制度框架，在交易、支付、物流、通关、退税、结汇等各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。

此外，针对跨境电商不同通关形式，多部门有针对性地打造“网购保税进口”“直购进口”“一般出口”“特殊区域出口”“B2B直接出口”“跨境电商出口海外仓”等个性化监管模式。截至目前，各有关部门累计出台近200项创新举措，初步建立起适应跨境电商发展的政策框架，在推动跨境电商持续健康创新发展、带动扩大优质商品进口、更好服务构建双循环新发展格局方面发挥了显著作用。

随着跨境电商业态创新不断深化，还出现了许多新特征。一是独立站发展迅猛。企业自行建设、具有独立域名、用于开展电商业务的网站能够有效降低运营成本、开展精准营销、提升品牌价值。据测算，我国独立站数量已达20万个左右；二是“社交平台+电商”新业态方兴未艾。包括Facebook、Instagram、TikTok等社交媒体平台日益成为跨境电商重要的购买和营销渠道；三是海外仓建设呈现强劲增长势头。商务部数据显示，当前我国海外仓布局数量超过2000个，总面积超过1600万平方米，其中90%分布在北美、欧洲和亚洲市场，形成了辐射全球的海外仓服务网络；四是多种业态融合发展，外贸功能进一步集成联动。例如，义乌开展跨境电商保税进口新业务，开创“市场采购+跨境电商”出口新模式；杭州率先探索“保税进口+零售加工”新模式等，为外贸创新发展增添了新活力。

发展尚存瓶颈和难题

我国跨境电商行业在快速发展的同时，也面临一些瓶颈和难点问题。

品牌意识与建设能力薄弱。当前，我国跨境电商出口企业品牌意识较为薄弱，传统以“量”“价”取胜的经营思路导致出口商品多为OEM代工的劳动密集型产品，同质化竞争明显、利润相对微薄，容易被成本更低的后发地区取代。

据海关总署统计，目前仅有17%的跨境电商出口商品拥有自主品牌。出口企业塑造自主品牌并通过品牌溢价来提升产品及整体价值的能力有待提升。

跨境物流成本效率需要优化。跨境电商小批量、高频次的特点使得跨境物流成为电商企业获得竞争优势的重要方面。目前，跨境电商企业主要选择国际商业快递、专线物流和海外仓三种跨境物流模式。前两种模式存在物流价格较高、费用变化大、配送时效慢、运力保障不稳定、退换货操作难度大等问题。而企业自建和使用海外仓也面临仓储成本高、不熟悉当地法律法规、人力成本高和库存压力大等问题。

跨境支付结算渠道需要进一步通畅。跨境电商支付结算具有金额小、频率高、反应快的特点，需要灵活度高、便捷性强、交易成本低、操作风险低的跨境支付系统相匹配。但是，现阶段我国跨境电商企业进行跨境支付结算仍面临中间环节复杂、支付方式兼容性差、货款回流周期长、资金占用多、周转效率低、手续费价格高、支付安全难以保障等问题，制约了跨境电商的进一步发展。

此外，也要重点关注合规化发展问题。近年来，部分中小微型跨境电商经营主体合规意识缺失，导致知识产权侵权问题突出，刷单、刷好评等违规操作时有发生，给跨境电商出口企业发展增添了较多不确定性。

力促行业高质量发展

面对跨境电商行业发展中的一些问题，还应加大支持力度，多措并举，促进行业高质量发展。

打造一流优质电商品牌。应改变传统营销观念，注重创新产品研发，避免同质化产品，打造中国企业特色品牌形象，提高品牌营销与管理能力。鼓励企业利用第三方SaaS服务创建网站或自建跨境电商独立站，向垂直化B2C与专业化B2B方向发展。鼓励跨境电商企业以自行开发大数据或与第三方平台合作等方式，提高有效触达消费者的能力。

完善覆盖全球的海外仓网络。鼓励跨境电商企业和物流企业积极参与海外仓建设，加快重点市场海外仓优化布局。鼓励海外仓企业对接线上平台，精准匹配供需信息。探索建设海外物流智慧平台，为云计算、大数据、人工智能等数字技术提供丰富电子商务应用场景，将智慧仓储管理系统与全自动分拣设备等智能终端实施结合，提升仓内操作运作效率。建设海外仓储一站式综合服务体系，使物流、仓储、支付实现与当地资源的高度对接。

打造安全便捷的跨境支付结算系统。加强多双边金融监管信息透明度合作，为跨境电商贸易支付结算提供良好的国际环境。积极推动金融基础设施重点地区布局与国际合作，助力中国金融机构和第三方支付机构走出去，为跨境电商打造安全、低成本、高效率的跨境支付解决方案。充分发挥跨境电商综合试验区带动作用，推动使用人民币跨境支付结算。探索利用大数据、区块链、人工智能等技术在跨境支付中的应用，减少中转银行次数、提高交易速度、降低支付成本。

完善跨境电商发展支持政策。研究制定跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商平台防范知识产权风险、防范假冒伪劣商品。建立健全跨境电商平台企业信用评级标准和评价体系，规范市场秩序、防范严重违背商业诚信的行为。支持建立包含产品、仓储、数据、软件、支付、法律等方面产业链完整的跨境电商生态体系联盟，为跨境电商合规、高效运营提供支撑。加强对跨境电商企业合规运营的引导与培训，在知识产权、数据安全、个人信息保护、消费者权益保护、广告营销、进出口贸易和税务等方面增强企业守法意识，加强企业内部合规体系建设。

（作者系商务部研究院对外贸易研究所所长）

(责编：杨曦、陈键)

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